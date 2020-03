On a testé le nouvel Escape Game VR d’Illucity : Nautilus !

Le catalogue d’expériences Escape Game VR d’Illucity s’enrichit avec le jeu Nautilus développé par le studio français Myoken. Une expérience sensationnelle dans un univers steampunk !

Enfermés dans le Nautilus, le célèbre sous-marin de Jules Verne, les joueurs doivent se défendre contre le Kraken. Ils auront 40 minutes pour retrouver leurs coéquipiers, parcourir le bâtiment, démarrer la machine à énergie noire et remporter le combat contre ce monstre venu des tréfonds de l’océan. Un seul mot d’ordre : la vigilance pour venir à bout de toutes les énigmes !

On démarre par l’équipement : sur le dos : MSI VR One, HTC Vive sur la tête et les manettes en main. Le maître du jeu nous place par équipe de 2 dans 2 salles. Le jeu démarre, nous nous retrouvons dans le sous-marin, sans possibilité de communiquer avec nos amis dans l’autre salle. Les communications ayant été coupées, c’est la première étape à réaliser. Une fois le courant remis, on profite des décors assez incroyables de ce sous-marin. L’univers steampunk est magnifiquement représenté et c’est dommage de ne pas pouvoir tout toucher (du même niveau que celui de Disneyland Paris)…

Bref, nous avançons et passons les différentes énigmes, si les premières sont faciles et ne demandent pas forcément de coopération, la suite nécessitera de s’échanger des informations et de réaliser des actions pour l’autre équipe. En effet, même si on peut se voir tous les 4 dans la même pièce, nous ne pouvons pas nous rejoindre. Cela a donné des moments très amusants comme de mimer avec les manettes des symboles qu’on n’arriverai pas à décrire correctement…

Sur notre bras, on retrouve le temps qu’il nous reste et les 40 minutes sont passées très très vite ! Si bien d’ailleurs, qu’il nous restait à peine 4 minutes lorsque nous avons gagnés. Cette course contre la montre pour tuer le Kraken a été rudement menée ! Le maitre du jeu s’amusait d’ailleurs à nous stresser avec le temps restant…

Le jeu est terminé, nous enlevons le casque et nous voilà de retour à la surface… Mon équipe a adoré et la difficulté très correcte (le jeu est prévu pour 11 ans et plus).

Pour réserver l’expérience Nautilus ou tout simplement pour essayer les autres créations disponibles chez Illucity, rendez-vous sur leur site internet !