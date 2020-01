On a essayé l’hyper réalité virtuelle chez Terragame

Après les salles d'arcade en VR, le concept va désormais plus loin. L'hyper réalité virtuelle débarque en France et plus précisément à Corbeil-Essonnes où Terragame s'est implanté. L'occasion d'y faire un tour et de vous expliquer c'est que l'hyper VR.

Commençons par présenter Terragame, il s’agit d’une entreprise belge qui conçoit elle-même ses jeux VR et toute la technologie liée au tracking derrière. Depuis 2017, elle propose donc de la VR avec ce petit plus nommé “hyper VR”. Au final qu’est-ce que cela apporte ?

Sur de la VR classique, on va se retrouver avec un PC fixe, et un casque de VR relié à celui-ci. On va pouvoir se déplacer dans un espace très réduit et les interactions se limitent aux possibilités des manettes. Du côté de l’hyper VR de Terragame, on a un sac à dos avec le PC, un fusil au lieu d’une manette… mais ce n’est pas tout ! En effet, grâce à la techno propriétaire qu’ils ont développé, les joueurs sont capables de se mouvoir dans un espace de 1000 m² et d’interagir avec le décor.

L’expérience Terragame

Lors de notre session, nous avons essayé “Le Manoir des Damnés”. Nous sommes une petite équipe qui va devoir se déplacer dans un manoir pour aller déloger l’esprit qui hante ces lieux. On aura donc l’occasion de tirer sur de nombreux zombies et sur quelques boss effrayants (arachnophobe s’abstenir)… Si le scénario et le fait de tirer sur des zombies sont relativement banals pour de la VR, les déplacements et les interactions avec le décor le sont moins. En effet, il fallait ouvrir des portes ou activer un disjoncteur avec nos mains pour que cela se répercute instantanément dans le jeu. Lorsqu’on passait la tête par la fenêtre, on sentait une brise légère pour nous signaler que nous étions bien à l’extérieur et non dans une pièce. La liberté de mouvements était très large et on a pu se balader dans plusieurs pièces du manoir. C’est donc ça l’hyper VR…

Sur le papier, l’expérience est sympa et on a bien aimé. Cependant, des petites imperfections viennent gâcher le tableau : les graphismes qui datent un peu (comparé à ce qui se fait actuellement en VR), le tracking qui avait quelques ratés, pas de bande son et enfin le scénario en deçà de nos attentes (par rapport à ce qu’on a pu voir chez Blacklight par exemple) ou encore le fusil qui ne nécessite pas de recharger. Des petits rien qui ne vont pas gâcher pour autant le plaisir de venir avec des potes.

Niveau tarif, Terragame propose un package à 40 euros comprenant 30 min de VR classique avec différentes bornes à disposition et 30 min pour l’expérience “Le Manoir des Damnés”. Le seul regret qu’on puisse faire, c’est qu’il faut compter 1h30 de transport en commun depuis le centre de Paris.