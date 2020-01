Olythe OCIGO, un éthylotest connecté à technologie infrarouge

L'internet des objets peut trouver son utilité partout, encore faut-il justement, que le résultat soit utile. Un éthylotest n'aurait a priori pas grand chose à gagner à devenir connecté. L'entreprise française Olythe veut prouver le contraire aujourd'hui avec OCIGO.

Olythe profite du CES 2020 pour dévoiler aux yeux du monde son éthylotest connecté OCIGO qui a déjà remporté une récompense de poids, le Prix de l’Innovation dans la catégorie Santé et Bien-Être de cette édition 2020 du CES. Conçu autour d’une technologie infrarouge brevetée disponible jusqu’à présent uniquement aux appareils des forces de police, OCIGO offre une précision à 4 chiffres de l’alcoolémie. Il est désormais disponible aux États-Unis, et toujours en France, bien sûr, au tarif de 249€.

Olythe OCIGO, un éthylotest connecté

L’éthylotest Olythe OCIGO convient parfaitement pour une utilisation personnelle comme professionnelle. Il suffit de quelques secondes à l’appareil pour évaluer la concentration d’alcool dans l’air expiré et surtout prédire le délai à partir duquel l’utilisateur pourra reprendre le volant. L’application mobile dédiée affiche aussi le temps qu’il faudra pour que l’alcool dans le sang disparaisse totalement. Grâce à ses capacités de géolocalisation, OCIGO s’adapte aussi automatiquement à la législation en vigueur dans différents pays et états. Pour les professionnels, Olythe s’intègre facilement dans une flotte automobile avec des fonctionnalités telles que les rapports automatiques, la reconnaissance faciale, les tests aléatoires ou à la demande, etc.

pour connaître son alcoolémie et l’heure à laquelle on peut reprendre le volant

OCIGO est conforme au standard européen EN 16280 pour les appareils de mesure de l’alcoolémie. Son écran OLED affiche les résultats à 4 chiffres dans toutes les unités internationales de mesure de concentration de l’alcool. Il peut fonctionner seul ou connecté via Bluetooth à un smartphone, pour profiter notamment de l’application dédiée. Sa batterie intégrée permet de réaliser pas moins de 75 analyses sur une seule charge. Si vous êtes intéressé(e), sachez que OCIGO est en vente sur Amazon notamment, au tarif conseillé de 249€. Un bon moyen d’avoir toujours sur soi un éthylotest, et de profiter de ses fonctionnalités modernes supplémentaires, pour ne plus être pris au dépourvu.