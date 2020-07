Olympus permet à son tour d’utiliser ses appareils photo numériques comme webcam

Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement prises par les gouvernements, les webcams ont été très demandées. Les fabricants d'appareils photo numériques y ont vu, à juste titre, une opportunité. Ces appareils peuvent servir de webcam.

Il y a quelques jours, nous apprenions que, après plusieurs décennies de présence sur le marché des appareils photo numériques, la marque allait vendre sa division dédiée. Une bien mauvaise nouvelle pour nombre de fans, professionnels ou non, pour toutes celles et ceux qui ont du matériel Olympus et qui l’apprécie mais on se consolera en sachant que la marque a bien précisé continuer de rester proche de ses clients fidèles.

Olympus dévoile un logiciel pour transformer son appareil photo en webcam

Olympus vient ainsi d’annoncer le lancement du logiciel OM-D Webcam en version bêta. Comme son nom l’indique, il s’agit là d’un logiciel dédié aux ordinateurs qui vise à permettre aux utilisateurs de transformer facilement et rapidement son appareil Olympus en webcam. Pour ce faire, il suffit de télécharger et d’installer le logiciel, de brancher son appareil à l’ordinateur et le tour est joué !

Pourquoi est-ce important ? Si les webcams d’aujourd’hui ont beaucoup amélioré leur qualité globale, elles ne sauraient remplacer ce que peut offrir un appareil photo dédié en termes de qualité ou d’effet bokeh. Si vous avez l’habitude de streamer, par exemple, ou que vous aimez proposer un flux d’une très bonne qualité vidéo, vous verrez immédiatement la différence.

Pratique pour vos visioconférences et autres streams

Olympus n’est pas le premier fabricant d’appareil photo à proposer ce genre de logiciel. Il y a quelque temps, nous avons découvert d’autres marques, comme Canon et Fujifilm, qui publiaient des logiciels similaires. Si vous êtes intéressé(e), direction le site Olympus pour télécharger cet utilitaire très pratique. Vous pourrez aussi y consulter la liste des appareils compatibles. Pour l’heure, ne semblent concernés que les E-M1X, E-M1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M5 Mark II. À noter, il est aussi possible d’utiliser un enregistreur audio Olympus LS-P comme microphone pour un son plus propre.