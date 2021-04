Olympic Virtual Series : le premier événement eSport sous licence olympique

Le Comité Internation Olympique annonce son association avec des Fédérations Sportives Internationales et des éditeurs de l'industrie vidéoludique pour produire l'Olympic Virtual Series, le premier évènement olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques.

Associés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui auront paradoxalement lieu cet été au Japon, les Olympic Virtual Series se dérouleront eux du 13 au 21 mai prochain. Elles sont ouvertes à tous les participants qui pourront s’affronter depuis leur domicile ou leurs installations d’entraînement. Les cinq événements OVS différeront dans leur forme et dans leur concept. Ils fonctionneront via la plateforme de l’éditeur du sport concerné, tandis que les fans auront la possibilité de s’engager ou de suivre les événements sur Olympic Channel.

Inaugural Olympic Virtual Series to include International Federations and Game Publishers in Baseball, Cycling, Rowing, Sailing and Motor Sport. Taking place ahead of @Tokyo2020, the series begins on 13 May, continuing through to 23 June 2021.https://t.co/cjWj33wVYD — IOC MEDIA (@iocmedia) April 22, 2021

“Les Olympic Virtual Series forment une expérience olympique numérique nouvelle et unique, qui vise à accroître l’engagement direct de nouveaux publics présents le monde des sports virtuels“, a déclaré Thomas Bach, le président du Comité Internation Olympique. “Sa conception est en tout point conforme à l’Agenda Olympique 2020+5 et à la stratégie numérique du CIO. Ces OVS encouragent la pratique du sport et promeuvent les valeurs olympiques en se focalisant sur la jeunesse.”

Les jeux présents pour la première édition de l’Olympic Virtual Series

Gran Turismo avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Zwift avec l’Union Cycliste Internationale (UCI)

eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 avec la World Baseball Softball Confederation (WBSC)

Virtual Regatta avec la World Sailing Federation (WS)

World Rowing Virtual avec la World Rowing Federation (WR)

David Lappartient, président du groupe de liaison du CIO sur les jeux et les sports électroniques (ELG), ainsi que président de l’Union cycliste internationale, a indiqué : “Au nom de l’ELG et de l’UCI, je suis ravi de participer au lancement de la toute première série virtuelle olympique. Un certain nombre de Fédérations Sportives Internationales ont des initiatives de sports virtuels bien établies ; et grâce à la coopération entre le CIO, les FI et les éditeurs, l’Olympic Virtual Series est un pas en avant passionnant pour le monde des sports virtuels et le Mouvement olympique.”

D’autres jeux rejoindront l’Olympic Virtual Series du CIO d’ici les prochaines années

Si Konami et Sony Interactive Entertainment vont être des pionniers dans l’eSport olympique, le Comité Internation Olympique est également en discussion avec d’autres fédérations et éditeurs : “Le lancement de la toute première série virtuelle olympique soutient la stratégie numérique du CIO et vise à tirer parti de la popularité croissante du sport virtuel pour promouvoir le Mouvement olympique, les valeurs olympiques et la pratique sportive, ainsi que pour développer des relations directes avec les jeunes. Il soutient les FI dans l’établissement de formes virtuelles et simulées de sport en tant que discipline dans leurs règlements et stratégies. Fortes du succès de leurs événements respectifs, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), ainsi que d’autres fédérations internationales telles que la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et la Fédération Mondiale de Taekwondo (WT) ont confirmé leur enthousiasme et leur engagement à étudier la possibilité de participer aux futures éditions des OVS.“