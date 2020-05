Office pour iPad prendra en charge le trackpad avant la fin de l’année

Apple dévoilait tout récemment son nouvel iPad, avec notamment son nouveau Smart Keyboard intégrant un trackpad. De quoi faire de la tablette de la marque à la pomme un véritable outil de productivité, très similaire à un ordinateur portable traditionnel...

Depuis l’arrivée sur le marché de la première version de l’iPad, Apple a posé les jalons nécessaires pour faire de sa tablette un véritable monstre de productivité. Parmi les changements récents les plus importants concernant cet objectif, on citera très logiquement la possibilité d’utiliser une souris, la prise en charge du curseur et plus récemment encore, la compatibilité du trackpad avec la commercialisation du nouveau Magic Keyboard.

Les applications Microsoft Office pour iPad prendront en charge le trackpad

Pouvoir utiliser un trackpad avec sa tablette est une très bonne chose, effectivement, encore faut-il que les applications le prennent en charge. Celles et ceux qui utilisent les applications Office pour iPad seront probablement intéressé(e)s d’apprendre que Microsoft a l’intention de rendre ses applications compatibles avant la fin de l’année. Le déploiement de la fonctionnalité serait même prévu, selon The Verge, pour l’Automne 2020. Autrement dit, une fois le Magic Keyboard ou un autre clavier compatible appairé, vous pourrez utiliser Office avec le trackpad, comme sur un ordinateur portable traditionnel.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à effectuer sur iPadOS avant de pouvoir vraiment considérer le système d’exploitation et l’iPad comme une véritable alternative à un ordinateur portable. Le multitâche est l’un des aspects les plus importants mais là encore, Apple a fait des progrès importants sur ce point. Toutes ces modifications, version après version, indiquent clairement la voie vers laquelle la firme de Cupertino semble vouloir aller, vers une unification de ses appareils de productivité. Dans le même temps, les rumeurs se multiplient sur le fait que Apple travaille sur des Mac équipés d’une puce ARM. Le support de la souris, du trackpad et du multitâche sur l’iPad est un premier aperçu du futur selon Apple…