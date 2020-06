Oculus VR de Facebook met la main sur Ready at Dawn

Le studio américain Ready at Dawn a été racheté par Facebook pour consolider son catalogue de jeux en réalité virtuelle.

Spécialiste de la VR après l’échec critique de son premier AAA pour la PS4 de Sony (The Order 1886) et son anecdotique aventure indépendante (Deformers), Ready at Dawn a rapidement tissé des liens avec Oculus VR, la filiale de Facebook qui a misé sur la structure de Ru Weerasuriya et Andrea Pessino à plusieurs reprises. Cette bonne entente se prolonge désormais par un rachat qui explique le récent déménagement dans des locaux plus spacieux et modernes, ainsi que des vagues de recrutement depuis plusieurs semaines : “Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille. L’avenir du contenu révolutionnaire en VR n’a jamais été aussi brillant. Ils ont créé quatre titres pour Oculus, dont Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat et Lone Echo II, qui est actuellement en développement. Bien que membre des Oculus Studios comme Beat Games et Sanzaru Games, Ready At Dawn continuera à créer du contenu VR mémorable, immersif et innovant pour les joueurs du monde entier en tant que studio indépendant.”

Ready At Dawn rejoint Oculus VR

Ru Weerasuriya, ancien de Blizzard Entertainment, est heureux de voir Ready at Dawn intégrer les Oculus Studios de Facebook et Oculus VR : “Il y a près de 17 ans, nous nous sommes lancés dans la construction d’un studio de jeu. En cours de route, nous avons innové sur les genres, les expériences, les jeux et les plateformes. Aujourd’hui, nous sommes ravis de rejoindre notre nouvelle famille alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire et continuons à poursuivre nos passions.”

Si un nouveau The Order sur PS5 n’était pas dans les plans de RAD, ni de Sony, un mystérieux AAA avait été annoncé l’année dernière. Il n’est pas impossible que le projet soit passé en pause afin de le réorienter plus tard en un jeu exclusivement dédié à la réalité virtuelle.