Oculus simplifie la création d’applications de réalité mixte

Oculus dévoile un nouvel outil pour simplifier la conception d'apps de réalité mixte. L'outil Passthrough API Experimental devrait permettre leur démocratisation.

Les réalités virtuelle, augmentée et mixte représentent clairement l’avenir, notamment dans nos interactions avec le monde et nos logiciels. Les géants s’y sont déjà lancés pleinement mais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour simplifier le développement de telles applications. Et c’est précisément ce que propose aujourd’hui Oculus avec son nouvel outil.

Il faut s’attendre à voir davantage d’applications de réalité mixte dans un futur proche. Tout du moins du côté de l’Oculus Quest 2. WinFuture rapporte qu’Oculus a dévoilé un nouvel outil de développement, Passthrough API Experimental, qui a pour objectif de faire fusionner le plus simplement possible la réalité virtuelle avec la vue du monde réel depuis les caméras du Quest 2.

Vous pouvez projeter des images sur des surfaces planes, créer des couches composites qui flottent dans l’espace et même appliquer des styles visuels – un peu comme les filtres sur les réseaux sociaux – à des scènes bien réelles. Vous pouvez aussi vous offrir un écran virtuel à utiliser avec votre clavier bien réel, par exemple, ou transformer votre maison en un paysage psychédélique simplement en actionnant un interrupteur virtuel.

Et selon Oculus, la protection de la vie privée n’entre pas en ligne de compte. En effet, l’API réalise tous ses traitements directement sur l’appareil, et les applications ne peuvent accéder, stocker ni voir les images du monde autour de vous. Une application malveillante ne pourrait ainsi pas transmettre la vidéo de votre maison, par exemple.

Oculus prévoit de proposer ce framework aux développeurs du moteur Unity dans la prochaine version du SDK. Il faudra encore patienter un certain temps avant que les premières applications qui en profitent n’apparaissent, mais ne soyez pas surpris si les jeux et autres outils de productivité en réalité mixte deviennent de plus en plus nombreux.