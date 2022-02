Oculus Quest 2 : le body tracking dans une future mise à jour ?

Le body tracking en préparation dans l'Oculus Quest ? À moins que la fonctionnalité ne soit réservée à un futur Quest Pro.

Sur certains casques de réalité virtuelle, il n’est possible de suivre “que” le mouvement de la tête, ce qui est techniquement plus facile puisque le casque est placé sur votre tête. D’autres appareils comme l’Oculus Quest 2 de Meta peuvent aller plus loin, comme suivre le mouvement de vos mains et de vos doigts grâce à l’intégration de caméras grand angle en niveaux de gris.

Le body tracking en préparation dans l’Oculus Quest 2 ?

Cela étant dit, il semblerait que, dans une future mise à jour, le suivi du mouvement du corps (body tracking) puisse faire son apparition dans le casque. C’est en tous les cas ce qu’annonce un rapport d’UploadVR. Le blog a découvert une capture d’écran sur le blog des développeurs du Quest 2 qui révèle que le body tracking est une option que les développeurs pourraient proposer aux utilisateurs dans le futur.

À moins que la fonctionnalité ne soit réservée à un futur Quest Pro

La capture d’écran en question a depuis lors été supprimée, mais sa découverte a suscité de nombreuses discussions et spéculations, notamment quant à ses conséquences pour l’appareil en lui-même. UploadVR avance qu’il est possible que cette fonctionnalité de body tracking pourrait ne pas être nécessairement pour le Quest 2, mais plutôt pour un appareil répondant au nom de code Projet Cambria, un casque qui répondrait officiellement au nom de Quest Pro et qui arriverait avec davantage de capteurs pour suivre les mouvements des yeux et même du visage.

En effet, de la manière dont les caméras du Quest 2 sont positionnées, inclure le body tracking ne serait pas franchement pratique ni utile. Cela étant dit, un casque qui pourrait tout faire serait vraiment sympathique. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre de voir si cette découverte est avérée et ce que cela pourrait apporter à l’utilisateur. Patience !