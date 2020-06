Oculus Go : Facebook met fin à son offre d’entrée de gamme pour la réalité virtuelle

Le casque de réalité virtuelle Oculus Go va officiellement disparaître.

En plus d’arrêter la production de casques 3DOF au profit des 6DOF à la demande de la communauté qui préfère investir dans des produits offrant six degrés de liberté, Facebook via sa filiale Oculus VR a décidé de faire de la place dans sa gamme de casques de réalité virtuelle en abandonnant l’Oculus Go pour mieux se concentrer sur les Rift S et l’Oculus Quest : “Nous sommes reconnaissants envers la communauté Oculus Go d’avoir fait avancer la révolution de la VR. Unique en son genre dans un paysage de systèmes attachés et de systèmes d’accueil, Oculus Go a été le pionnier de la catégorie tout-en-un, un nouveau type de casque avec plus de liberté et de flexibilité. Et cela a changé la donne. Oculus Go a ouvert la VR à beaucoup plus de gens, et il a contribué à redéfinir le divertissement immersif. Des concerts en direct et des événements sportifs au jeu coopératif sur canapé, en passant par la formation en entreprise et bien d’autres choses encore, Oculus Go a rendu de nouvelles expériences possibles pour les gens du monde entier, et il a façonné les bases d’Oculus Quest.”

Si l’Oculus Go n’est désormais plus en production, Facebook annonce que la vente du produit se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks. Pour les développeurs, il ne sera plus possible de soumettre de nouvelles applications et mises à jour après le 4 décembre prochain, sachant que plus aucune nouveauté ne sera intégrée après le 18 décembre. Enfin, les mises à jour techniques du casque, que ce soit pour les bugs ou la sécurité, dureront jusqu’en 2022.

Du nouveau pour Oculus Quest et ses applications

Le réseau social Facebook va autoriser les développeurs à proposer leurs projets sans attendre l’autorisation de l’Oculus Store : “Nous avons placé la barre très haut pour les contenus de Quest afin de construire une plateforme où les gens ont confiance dans la qualité des titres qu’ils achètent, et où les développeurs savent que leurs investissements ont de fortes chances de réussir (…) Nous avons entendu dire que de nombreux développeurs et enthousiastes cherchent des moyens plus faciles de distribuer les applications en dehors de l’Oculus Store. Nous sommes heureux d’annoncer qu’au début de l’année 2021, nous proposerons aux développeurs une nouvelle façon de distribuer les applications Quest. Cela permettra aux développeurs de partager leurs applications avec toute personne ayant une Quest, sans avoir à être acceptés dans l’Oculus Store, et sans avoir besoin de faire du sideloading. Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup de détails à partager au-delà de cela, nous avons voulu donner un aperçu de nos plans pour rendre Quest accessible à un plus grand groupe de développeurs, même ceux qui ne passent pas par notre boutique.“