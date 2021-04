Oculus Gaming Showcase : les nouveaux jeux VR de Facebook seront dévoilés lors d’un événement numérique

Un évènement dédié aux nouveautés d'Oculus VR est annoncé.

Oculus VR et ses Oculus Studios se sont fait discrets depuis l’année dernière et la présentation de nombreuses exclusivités en réalité virtuelle, mais c’était pour mieux préparer l’Oculus Gaming Showcase, un nouveau rendez-vous qui n’est pas rattaché à l’Oculus Connect et encore moins au Facebook Connect : “Il s’agit de notre premier événement entièrement consacré aux jeux de la plateforme Oculus. Vous pouvez vous attendre à de nouvelles mises à jour des titres préférés des fans, à des séquences de gameplay inédites de certains jeux pas encore sortis et à quelques surprises. Cloudhead Games, Ready At Dawn et ILMxLAB ne sont que quelques-uns des développeurs qui participeront à l’événement, avec des nouvelles à partager sur Pistol Whip, Lone Echo II et Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge.”

Step in to our Oculus Home with the first ever Oculus Gaming Showcase. Tune in to our Facebook page on April 21st at 3PM PT to see what worlds await you in VR. — Oculus (@oculus) April 13, 2021

La VR chez Facebook, un pilier important avec Oculus

L’événement Oculus Gaming Showcase se déroulera dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 avril à minuit (heure française) sur les plateformes Twitch, YouTube et Facebook. Le réseau social Mark Zuckerberg pourrait créer la surprise avec de nouveaux rachats de studios pour faire grossier le catalogue vidéoludique de ses casques VR qui seront confrontés au PlayStation VR 2 de Sony Interactive Entertainment dans un ou deux ans.