Oculus : des Avatars davantage personnalisables arrivent

Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la réalité virtuelle. Les grands acteurs du marché en sont parfaitement conscients. Oculus, par exemple, accélère sur ses Avatars.

Dans la réalité virtuelle, peu importe le domaine d’application, vous êtes représenté(e) par votre avatar numérique. Celui-ci doit donc pouvoir être personnalisable, suffisamment en tous les cas pour pouvoir vous rendre reconnaissable. Oculus est conscient de la situation et a bien compris que ses utilisateurs souhaitaient davantage de personnalisation. Ses Avatars sont désormais plus évolués.

Oculus améliore ses Avatars

Votre avatar en réalité virtuelle pourra bientôt vous ressembler davantage. Oculus déploie en effet un certain nombre de nouveautés autour de ses Avatars. Cette mise à jour permet notamment davantage de personnalisation, plus précisément en ce qui concerne le visage. Vous pouvez ainsi choisir parmi un plus grand choix d’yeux, de nez, de bouches ou de rides, si vous êtes un vétéran chez les utilisateurs de la réalité virtuelle. Vous aurez aussi davantage de choix quant à la morphologie du corps, la barbe, le maquillage, les vêtements et d’autres touches personnelles. Oculus affirme qu’il y a désormais plus d’un quintillion de possibilités, soit plus d’un milliard de trilliards d’Avatars différents.

Avec une personnalisation plus poussée

Par ailleurs, les mouvements de ces avatars devraient être plus naturels grâce à l’implémentation d’une prédiction de mouvement basée sur du machine learning, selon Oculus.

L’entreprise, qui appartient à Facebook, promet aussi une expérience “unifiée”, avec des Avatars qui apparaissent à des endroits plus divers et variés. Ils étaient déjà disponibles dans de nombreuses expériences, y compris des jeux, comme Epic Roller Coasters, PokerStarsVR ou Topgolf with Pro Putt, mais ils devraient arriver dans des projets VR plus variés, comme Facebook Horizon, d’ici quelques mois.

Ces Avatars améliorés peuvent sembler n’être qu’un banal ajout fonctionnel mais ils pourraient grandement aider à l’adoption de l’Oculus Quest 2 et des plates-formes VR de Facebook. Si vous êtes “mieux représenté(e)”, comprenez par là si vous vous ressemblez davantage, dans la réalité virtuelle, vous pourriez être plus enclin(e) à utiliser cette technologie. Ce qui est particulièrement vrai pour Horizon et d’autres applications sociales dans lesquelles les avatars numériques jouent un rôle crucial.