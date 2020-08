Oculus Connect devient Facebook Connect et acte son retour pour septembre prochain

L'événement dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée du réseau social Facebook va revenir dans un peu plus de deux semaines avec une septième édition et un nouveau nom.

Mark Zuckerberg, le cofondateur et patron de Facebook, et Michael Abrash, directeur technique d’Oculus, devraient animer le Facebook Connect (anciennement Oculus Connect et entièrement virtuel à cause de la pandémie de coronavirus) prévu pour le 16 septembre prochain afin de faire le point sur les dernières innovations en matière de réalités mixtes avec des visionnaires de l’industrie : “Au fil des années, la conférence Connect s’est élargie au-delà d’Oculus, de Spark AR à Facebook Horizon en passant par des études de marché, Connect a annoncé la lancement de produits phares et de mises à jour importantes des produits de la famille Facebook et plus largement de la VR.”

Today, we’re introducing a new name for Facebook’s AR/VR team — Facebook Reality Labs (FRL) — to encompass the expansive work being done at Facebook as we build the next computing platform to help people feel more present with each other, even when we’re apart. pic.twitter.com/VW8OPYACgy — Facebook Reality Labs (@FBRealityLabs) August 25, 2020

En plus du nouveau nom pour l’événement se focalisant sur les produits VR/AR et une semaine après avoir informé les possesseurs et futurs possesseurs d’un casque Oculus Rift, Oculus Rift S ou Oculus Quest que la création d’un compte Facebook sera obligatoire, Facebook a élaboré une réorganisation interne pour Facebook Reality Labs, désormais nommé FRL Research, le pôle qui regroupe désormais les activités d’Oculus mais aussi des appareils d’appels vidéo intelligents Portal et de l’application de filtres en réalité augmentée Spark AR alors qu’il était auparavant la division de recherche des équipes AR/VR de Facebook.

Revivez les moments forts de la dernière édition de l’Oculus Connect