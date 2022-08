Ocean’s Eleven : Ryan Gosling devrait rejoindre Margot Robbie au casting

Margot Robbie et Ryan Gosling doit être le duo de choc du nouveau film Ocean's Eleven.

Le comédien canadien Ryan Gosling est actuellement en pourparlers pour jouer aux côtés de Margot Robbie dans le nouveau film Ocean’s Eleven, que Jay Roach (Austin Powers, Dalton Trumbo, The Brink) réalisera pour Warner Bros Discovery. Si la préquelle d’Ocean’s Eleven écrit par Carrie Solomon se déroulera en Europe dans les années 1960, les détails précis de son intrigue sont encore tenus secrets. Le projet n’a pas encore été approuvé, il est toujours en “développement actif”, mais la production pourrait enfin démarrer d’ici le printemps prochain.

Ocean’s Eleven, une histoire de braquage

Le cinéaste Steven Soderbergh a lancé la franchise Ocean’s, basée sur le film Rat Pack de 1960, avec Ocean’s Eleven en 2001. Le premier long-métrage avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts a rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde entier, et son succès a donné lieu à d’autres titres, dont Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007) et Ocean’s 8 (2018), centré sur les femmes.

Margot Robbie et Tom Ackerly produiront la préquelle d’Ocean’s Eleven pour LuckyChap, aux côtés de Roach et Michelle Graham pour Everyman Pictures. Gary Ross, Olivia Milch et Josey McNamara de LuckyChap seront producteurs exécutifs aux côtés de Village Roadshow, qui pourrait également cofinancer le film.