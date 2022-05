Obi-Wan Kenobi tease un affrontement avec Dark Vador

Pour célébrer le Star Wars Day, Disney a dévoilé un premier trailer pour la série télévisée Obi-Wan Kenobi.

La série télévisée Obi-Wan Kenobi de Disney+ commence dix ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith, où le maître Jedi a dû faire face à sa plus grande défaite, à savoir la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur en tant que Seigneur Sith maléfique, Dark Vador, après une machiavélique manipulation du Seigneur Noir des Sith, Sheev Palpatine, plus connu sous le nom de Dark Sidious.

Obi-Wan Kenobi met en vedette Ewan McGregor, qui reprend son rôle de Maître Jedi, et marque également le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Kumail Nanjiani, qui apparaît aussi brièvement dans la bande-annonce, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie rejoignent le casting.

Un trailer pour Obi-Wan Kenobi

Réalisée par Deborah Chow et produite par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et Joby Harold, Obi-Wan Kenobi débutera le 25 mai prochain sur la plateforme de streaming Disney+ avec les deux premiers épisodes. Après le lancement, elle sera diffusée chaque semaine le mercredi, jusqu’au final le mercredi 22 juin.