Obi-Wan Kenobi, le retour de l’emblématique maître Jedi sur le petit écran

La nouvelle série originale de Lucasfilm réunit les personnages de Star Wars préférés des fans.

L’histoire débute dix ans ans après les événements dramatiques de Star Wars : Revenge of the Sith, où Obi-Wan Kenobi a dû faire face à sa plus grande défaite, à savoir la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur en devenant le méchant Seigneur Sith Dark Vador. Il va désormais devoir veiller discrètement sur le jeune Luke Skywalker (élevé modestement par Owen Lars et Beru Whitesun à Tatooine) face à la menace que représente l’Empire mais aussi celle d’autres protagonistes inattendus, et en particulier son plus grand rival.

La série télévisée de Disney+ met en vedette Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Un premier teaser pour Obi-Wan Kenobi

Réalisée par Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 25 mai prochain.