Obi-Wan Kenobi : la série sera diffusée en mai prochain sur Disney+

La diffusion de la série télévisée Obi-Wan Kenobi est planifiée pour le 25 mai prochain.

Produite par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et Joby Harold, la série télévisée Obi-Wan Kenobi signe le retour d’Ewan McGregor dans le rôle du célèbre chevalier et maître Jedi qui met Anakin Skywalker puis Luke Skywalker sur le chemin de la Force. Le comédien canado-américain Hayden Christensen va également revenir dans le rôle de Dark Vador. Enfin, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie sont également à l’affiche.

Dans une récente interview accordée à Forbes, Ewan McGregor est satisfait du travail réalisé sur cette série consacrée à Obi-Wan Kenobi : “C’était une expérience formidable. Deborah Chow a réalisé tous les épisodes et elle est vraiment très douée. Elle a réalisé quelques épisodes de The Mandalorian et c’est une très bonne réalisatrice. Elle connaît vraiment le monde de Star Wars, à fond, bien plus que moi. Nous avons passé un bon moment. Je pense que ce n’est un secret pour personne que Hayden revient et nous avons eu l’occasion de jouer des scènes ensemble dans nos rôles respectives et c’était tout simplement fantastique de retravailler avec lui. Je ne vais rien dévoiler d’autre sur l’intrigue, mais je pense qu’elle va vraiment satisfaire les fans de Star Wars. J’ai toujours pensé qu’il y avait une histoire entre le troisième épisode, où j’ai fini de jouer Obi-Wan dans les films, et le quatrième, où Alec Guinness est Obi-Wan Kenobi. Les scénaristes de la série, Deb, moi et tout le monde, je pense que nous avons élaboré ou qu’ils ont élaboré une très belle histoire. Je pense que les gens vont l’apprécier.”

Les combats d’Obi-Wan Kenobi dans les films Star Wars