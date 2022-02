Obi-Wan Kenobi : John Williams a composé les musiques de la série

Disney a fait revenir John Williams dans l'univers Star Wars pour composer les musiques de la série télévisée Obi-Wan Kenobi.

Le célèbre compositeur américain John Williams a récemment enregistré plusieurs musiques avec un orchestre de Los Angeles sous haute surveillance pour la série télévisée Obi-Wan Kenobi qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 25 mai prochain. On ne sait pas pour le moment s’il a repris le thème iconique de la Force lié au personnage incarné par Ewan McGregor ou éventuellement un thème des préquelles voire s’il a écrit un morceau entièrement nouveau.

Indissociable de la franchise Star Wars, il est toujours très demandé malgré ses 90 ans. Son remarquable travail sera également présent dans The Fabermans de Steven Spielberg (sortie prévue en novembre), le cinquième film Indiana Jones (sortie prévue l’année prochaine), l’Orchestre philharmonique de Vienne (les 12 et 13 mars prochains), l’Orchestre de Philadelphie ‘les 19 et 21 avril prochains), l’Orchestre symphonique de Pittsburgh (le 25 avril prochain) ou encore l’Orchestre philharmonique de Los Angeles du 2 au 4 septembre 2022 au Hollywood Bowl.

Les meilleures musiques de John Williams pour les films Star Wars

Les compositions de John Williams pour Star Wars sont légendaires. Il a remporté un Oscar pour l’original en 1977 et a été nommé pour cinq des suites (L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi en 1980 et 1983, puis Le réveil de la force, Les derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker en 2015, 2017 et 2019). Il a également écrit le thème de Solo : A Star Wars Story en 2018 et du parc à thème Star Wars : Galaxy’s Edge de Disneyland en 2019. Ce dernier lui a valu son dernier Grammy Awards, l’un des six décernés pour ses compositions dédiés à Star Wars au fil des ans.