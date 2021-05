Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor confirme le début du tournage de la série

Le tournage d'Obi-Wan Kenobi pour Disney+ a commencé.

Attendue pour 2022 sur la plateforme Disney+ suite à plusieurs reports à cause de la réécriture de plusieurs parties du scénario, la série télévisée Star Wars consacrée au personnage Obi-Wan Kenobi vient d’entamer son tournage en utilisant la même technologie que celle de The Mandalorian, à savoir des écrans à LED géants qui permettent de projeter et calculer les décors en temps réel. Un changement de pratique qui a forcément marqué le comédien Ewan McGregor : “Je dois dire que je passe un très bon moment. Tout est toujours là et ça fait du bien. Il y a de très bons scripts et des gens formidables avec qui travailler. Avant, nous passions des mois à tourner devant des écrans bleus et verts. Maintenant, avec cette technologie extraordinaire, nous travaillons devant un grand écran et les plans de décors sont là, donc ça semble beaucoup plus réaliste.”

Qui-Gon Jinn dans la série Obi-Wan Kenobi ?

Celui qui interprète le célèbre chevalier Jedi depuis la prélogie a également confié dans une interview avec l’animateur Jimmy Kimmel qu’une scène importante est déjà prête : “J’ai pu jouer une scène très spéciale le 4 mai dernier avec une personne très spéciale dans ma vie et c’est tout ce que je peux en dire… Ce serait honteux de spoiler“. Si un échange avec Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Dark Vador), confirmé dans la série depuis plusieurs mois, n’est pas improbable, il pourrait néanmoins s’agir d’un flashback inédit avec son ancien maitre Qui-Gon Jinn. Reste à savoir si Liam Neeson serait vraiment partant pour faire un caméo.