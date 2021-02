NVIDIA va ressusciter sa carte graphique GTX 1050 Ti

Les cartes graphiques sont un composant essentiel de nos ordinateurs. Et pas uniquement. Elles sont aussi utilisées dans les consoles, les voitures, les drones, etc.

Parmi les composants principaux des appareils électroniques, on citera évidemment facilement le processeur mais aujourd’hui, les besoins sont tels que la carte graphique a peut-être autant, si ce n’est plus, d’importance. C’est un composant extrêmement demandé actuellement, à tel point qu’il peut être très difficile de se procurer certains modèles aujourd’hui.

Face à la pénurie de GPU, NVIDIA va ressusciter la GTX 1050 Ti,

À l’heure actuelle, les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce sont celles de la série 30. Cela étant dit, si vous voulez vous monter un PC, vous avez peut-être réalisé que les GPU sont assez difficiles à trouver sur le marché, ceux-ci étant disponibles en faible quantité et la demande est très forte. Pour tenter de gérer cette pénurie de GPU, il semblerait que NVIDIA ait opté pour quelque chose d’assez peu conventionnel.

une carte graphique sortie initialement en 2016

Si l’on en croit un rapport de PCWorld, NVIDIA aurait décidé de ressusciter sa carte graphique GTX 1050 Ti. Oui, vous avez bien lu. Il s’agit bien d’une carte graphique datant d’environ 5 ans. Et oui, c’est exactement la même carte. Alors certes, la 1050 Ti ne sera pas destinée aux joueurs professionnels, pas même à celles et ceux qui veulent des performances élevées dans leurs jeux récents et qui ont donc besoin des meilleurs graphismes, mais cela pourrait offrir une alternative intéressante à celles et ceux qui jouent à des jeux peu gourmands et qui ont pourtant besoin d’un nouveau GPU.

Si vous êtes de ceux qui n’ont pas mis leur machine à jour depuis longtemps, cela pourrait être une bonne option. Selon NVIDIA, techniquement, cette 1050 Ti n’a pas encore atteint sa fin de vie, cela signifie que, bien qu’elle soit effectivement vieille, elle est encore prise en charge par NVIDIA. Cela étant dit, il faudra aussi garder un œil sur les tarifs.

En effet, la 1050 Ti fut à l’origine proposé à 140 $, en 2016. Il semblerait malheureusement que, à cause de cette pénurie, les revendeurs la proposent aujourd’hui jusqu’à 400 $, ce qui n’est évidemment pas une bonne affaire. Espérons que NVIDIA pourra la proposer en des quantités suffisantes pour que son tarif ne s’envole pas.