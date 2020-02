Nvidia va mettre une claque à Google Stadia avec GeForce Now

Le fabricant américain Nvidia dévoile les tarifs alléchants de son offre cloud gaming.

En bêta “fermée” (sur liste d’attente) depuis plusieurs mois, le service cloud gaming Nvidia GeForce Now est désormais accessible partout et par tout le monde (PC, Mac, smartphones et tablettes sous Android, TV connectées Android, Shield TV, Chromebook) via deux offres :

La première est tout simplement gratuite et permet aux utilisateurs de jouer à plusieurs centaines de jeux dans le cloud (moins de 100 Mo d’espace de stockage pour installer les fichiers essentiels au lancement en local) ou par le biais de leur bibliothèque de jeux (Steam, Epic Game Store, Uplay ou encore Battle.net) en 1080p et 60fps. Les sessions sont illimitées, mais ne durent qu’une heure

La deuxième est payante (Founder Membership) et beaucoup moins chère que Google Stadia. Si la 4K n’est pas encore disponible, pour seulement 5,49 euros, les joueurs peuvent profiter du Ray Tracing sur de nombreux jeux avec GeForce RTX de Nvidia. Les sessions ne sont plus illimitées, mais durent six heures. A noter qu’une période d’essai de 90 jours est offerte aux nouveaux abonnés

Instantly play the most demanding PC games seamlessly across all your devices. 🖥️💻📱🎮 Join the service and start playing for free or upgrade your membership for some extra spicy perks like RTX ON. 😏 Read ON → https://t.co/p2J1yYP1ma pic.twitter.com/Svui1Ha3Hz — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) February 4, 2020

Nvidia présente GeForce Now aux joueurs

Pour le lancement officiel de Nvidia GeForce Now, le fabricant américain a adressé un message à sa communauté : “Plus de 1,2 milliard de joueurs ont fait du PC la plus grande plateforme de jeu au monde, mais seule une fraction d’entre eux dispose d’un PC moderne capable de jouer à leurs jeux préférés. GeForce Now vous permet d’utiliser le cloud pour entrer dans ce monde. C’est la puissance de jouer à des jeux PC n’importe où, sur n’importe quel appareil – même sur les milliards d’appareils qui ne sont pas prêts pour le jeu (…) C’est l’occasion pour vous de vous connecter aux millions de joueurs en ligne et de rejoindre vos amis dans vos communautés PC préférées. Plus important encore, il vous permet de vous connecter instantanément aux jeux que vous possédez déjà ou au dernier jeu gratuit auquel tout le monde joue.“