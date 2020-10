NVIDIA utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des vidéoconférences

Les vidéoconférences se sont largement démocratisées depuis la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. Les services se sont étoffés mais la qualité intrinsèque de l'expérience peut rester un frein à son adoption.

Assez logiquement, disposer d’une webcam et d’un micro de bonne qualité ainsi que d’une pièce traitée acoustiquement offre des conditions idéales pour passer des appels vidéo. Mais il faut bien admettre que rares sont celles et ceux à avoir les moyens de s’offrir ce genre de chose. Aujourd’hui, NVIDIA dévoile une solution tirant parti de l’intelligence artificielle pour venir aider sur ce point précis qu’est celui de la qualité de l’expérience en elle-même de vidéoconférence.

Avec NVIDIA Maxine, les vidéoconférences vont être largement améliorées

Le géant américain vient d’annoncer NVIDIA Maxine, une plate-forme cloud propulsée par l’intelligence artificielle qui repose sur l’utilisation de l’IA pour améliorer l’expérience globale de vidéoconférence. Avec Maxine, NVIDIA utilisera l’IA pour aider à améliorer certains aspects comme réduire la bande passante utilisée pour les appels vidéo en analysant par exemple les éléments clef du visage de la personne plutôt que de diffuser la totalité de l’écran.

grâce à l’intelligence artificielle

Cela permettra d’offrir des appels vidéo plus fluides et plus propres, particulièrement à celles et ceux qui n’ont pas une connexion à internet très rapide. Le système permet aussi d’augmenter la résolution des appels vidéo. Ainsi, même si vous avez une veille webcam ou un accessoire assez limité sur ce point, le logiciel pourra améliorer le flux de sortie numériquement. Il y a aussi d’autres fonctionnalités intéressantes comme l’auto-cadrage qui, comme son nom l’indique, va tenter de maintenir le sujet au centre de l’image.

Maxine va aussi introduire de nouvelles options comme la traduction automatique dans les sous-titres pour que les gens qui parlent des langues différentes puissent voir leurs propres mots traduits et sous-titrés en temps réel. L’un des grands avantages de Maxine est que le système fonctionne dans le cloud. Autrement dit, cela devrait fonctionner même si vous n’avez pas de carte graphique NVIDIA sur votre machine.

Bien que certaines de ces fonctionnalités soient déjà disponibles sur certaines applications de vidéoconférences, le fait que NVIDIA propose une solution totalement décorrélée signifie que les applications pourraient être en mesure d’en profiter, pour les proposer à leur tour dans un futur plus ou moins proche. De quoi améliorer sensiblement les vidéoconférences. À suivre !