NVIDIA pourrait finalement renoncer à son rachat de ARM

NVIDIA pourrait finalement se retirer du projet d'acquisition d'ARM, à moins que ce ne soit déjà fait.

En 2020, NVIDIA annonçait à la surprise générale qu’il allait racheter ARM. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ARM est l’entreprise à qui l’on doit l’architecture de nombreux processeurs, des puces utilisées par des sociétés comme Qualcomm, Apple, Samsung, MediaTek, Huawei et bien d’autres. Acquérir ARM donnerait à NVIDIA le “contrôle” sur cette technologie et ouvrirait énormément de possibilités quant à l’avenir de l’entreprise américaine.

Cela étant dit, ce projet de NVIDIA d’acquisition d’ARM a été accueilli avec une grande opposition, et pas uniquement de la part des autres entreprises de la tech. Certains gouvernements voyaient aussi cette opération d’un mauvais œil. À tel point que, selon un récent rapport de Bloomberg, le fondeur américain pourrait finalement décider de ne pas donner suite à cette acquisition. Le rapport explique que NVIDIA aurait apparemment dit à ses partenaires ne pas s’attendre à ce que cette transaction aboutisse.

À moins que ce ne soit déjà fait

Le rapport révèle aussi que Softbank, l’actuel propriétaire d’ARM, prévoirait de rendre l’entreprise publique, ce qui serait un autre signe que cette acquisition ne puisse pas aboutir ou qu’elle ait déjà capoté et que Softbank cherche aujourd’hui des alternatives.

Quoi qu’il en soit, ni NVIDIA ni Softbank n’ont souhaité, à ce stade, commenter ce rapport. Impossible donc de savoir si cette information est avérée, mais un communiqué transmis par NVIDIA déclare la chose suivante : “Nous continuons de poursuivre ce que nous avions annoncé dans nos derniers dépôts réglementaires en date – à savoir que cette transaction offrirait une opportunité d’accélérer ARM et de booster la concurrence et l’innovation.”

Nul ne sait donc quel sort le sort d’ARM. L’entreprise tombera-t-elle dans la besace du fondeur américain, avec des conséquences assez difficiles à envisager ? Deviendra-t-elle publique ? Là encore, l’impact est très délicat à appréhender pour toute l’industrie de la tech. Il faudra patienter pour savoir quel sera l’avenir d’ARM.