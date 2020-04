Nvidia GeForce Now : la plateforme cloud gaming perd encore des jeux à la demande de quatre éditeurs

Warner Bros Interactive Entertainment, Codemasters, Xbox Game Studios et Klei Entertainment désertent le service de jeu en streaming de Nvidia.

La plateforme cloud gaming GeForce Now a toujours autant de mal à garder certains jeux dans son catalogue. Après les départs des titres phares de Bethesda, Activision Blizzard et 2K Games, la société américaine Nvidia annonce que les éditeurs Warner Bros Interactive Entertainment, Codemasters, Xbox Game Studios et Klei Entertainment ont décidé de retirer Halo : The Master Chief Collection, Gears 5, Forza Horizon 4, Mortal Kombat 11, Batman : Arkham Knight, F1 2019 ou encore Mark of the Ninja. Ils ne seront ainsi plus accessibles à partir du 24 avril prochain : “Ces éditeurs continuent à évaluer leurs options de streaming en cloud et ne sont pas prêts à affirmer leur engagement. Nous espérons qu’ils feront leur retour un jour.”

Ubisoft et Bandai Namco, main dans la main avec Nvidia GeForce Now

“Ubisoft supporte pleinement GeForce Now avec un accès complet à nos jeux PC depuis la boutique Ubisoft ou n’importe quelle autre boutique concernée. Nous pensons qu’il s’agit d’un service de pointe qui offre aux joueurs PC actuels et nouveaux une expérience de grande qualité avec davantage de choix sur comment et où ils accèdent à leurs jeux favoris“, déclare Chris Early, vice-président des partenariats chez Ubisoft.

“De Dark Souls 3 à Tekken 7, nous observons une augmentation de joueurs que nous pouvons attribuer à GeForce Now. Ce service est un très bon moyen pour les nouveaux joueurs de faire l’expérience de nos prochains jeux et pour les joueurs actuels de continuer à en profiter“, déclare le producteur Katsuhiro Harada.

Nvidia GeForce Now, les abonnés ne seront pas facturés avant le lancement commercial du service

Si la formule payante (5,49 euros par mois) de GeForce Now permet principalement d’utiliser la technologie RTX, Nvidia promet de ne pas débiter les abonnés pendant encore quelques semaines, notamment à cause de la situation actuelle. La plateforme cloud gaming connaît d’ailleurs une augmentation substantielle du nombre de joueurs et du temps de jeu. Nvidia GeForce Now sera officiellement disponible en juin prochain.

Enfin, Phil Eisler de Nvidia annonce : “30 des 40 jeux les plus joués actuellement sur Steam sont déjà compatibles GeForce Now. Et nous sommes en train de travailler pour apporter plus de 1 500 jeux supplémentaires dans le service.“