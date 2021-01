NVIDIA GeForce Now est désormais jouable dans Google Chrome

Le streaming de jeux vidéo a sensiblement changé la donne. Il est désormais possible de jouer sans console ni ordinateur, avec un simple navigateur web et une connexion à la hauteur.

Si le streaming de jeux vidéo est si prometteur, c’est parce qu’il offre aux joueurs la possibilité de jouer n’importe où, d’une part, mais avec n’importe quel appareil connecté doté d’un écran ou presque. Une vraie révolution. Aujourd’hui, c’est le service de NVIDIA, GeForce Now, qui s’ouvre un peu plus. La plate-forme est désormais accessible depuis le navigateur Google Chrome.

NVIDIA GeForce Now est désormais accessible depuis Google Chrome

Si vous hésitez encore dans le choix d’un service de streaming de jeux vidéo, l’un des aspects à prendre en considération, c’est la disponibilité du service sur les différentes plates-formes. Celles et ceux qui cherchent un service offrant un large choix sur ce segment pour streamer leurs jeux favoris seront certainement intéressés d’apprendre que NVIDIA GeForce Now pourrait parfaitement faire l’affaire. Particulièrement grâce à la dernière mise à jour en date.

Une option supplémentaire pour les joueurs

En effet, NVIDIA a récemment déployé une mise à jour pour son service de streaming de jeux vidéo GeForce Now qui permet de prendre en charge le navigateur Google Chrome. Cela signifie que si vous avez un ordinateur sous Windows ou Mac, il suffit d’avoir la dernière version du service et Chrome installé sur la machine pour pouvoir profiter des jeux via ce navigateur.

Voilà qui est très, très intéressant, et tout aussi important. Tout particulièrement si les services de streaming de jeux veulent se démocratiser. Offrir aux utilisateurs davantage d’options quant aux manières de jouer rend assurément plus intéressant le service. Et GeForce Now est aujourd’hui parmi les services de streaming de jeux vidéo les plus populaires.

Contrairement à certains de ses concurrents, NVIDIA permet aux joueurs d’acheter les jeux depuis d’autres stores, pour peu qu’ils soient compatibles. Cela signifie que, même si vous décidez d’arrêter d’utiliser GeForce Now, vous pourrez toujours profiter de ces jeux. C’est aussi l’une des rares plates-formes à être accessibles sur les appareils iOS, via le navigateur Safari.