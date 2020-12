Nvidia et Intel ont eux aussi utilisé le logiciel compromis de SolarWinds

La liste des géants de la tech impactés par le hack de SolarWinds ne cesse de croître. Ce pourrait être une affaire d'une ampleur sans précédent. Aujourd'hui, ce sont Nvidia et Intel qui rejoignent la liste.

Les hacks se suivent et se ressemblent, pourrait-on dire. Mais certains s’ont d’une ampleur plus grande que d’autres. Vous avez probablement entendu parler de l’affaire autour de SolarWinds. Des outils Microsoft, notamment, auraient été ciblés. Il s’avère que deux grands noms de la tech ont aussi utilisé le logiciel de SolarWind, il s’agit de Nvidia et Intel.

Les retombées du hack de SolarWindws continuent de s’étendre. Un certain nombre de géants de la tech, y compris Nvidia et Intel, ont rejoint la liste trop plus impressionnante des organisations affectées par ce hack sans précédent pour lequel plusieurs agences américaines blâment la Russie.

The Wall Street Journal rapporte aujourd’hui avoir de nouvelles preuves qu’au moins une vingtaine d’entreprises – dont Nvidia, Intel, Cisco et Belkin – ont utilisé le logiciel Orion de SolarWinds. Ce logiciel compromis a donné aux hackers “un accès potentiel à des données d’entreprise et personnelles très sensibles”, selon le rapport.

Le fait que ces entreprises aient été touchées d’une manière ou d’une autre n’est malheureusement pas surprenant. SolarWinds a des centaines de milliers de clients, y compris de multiples agences gouvernementales et des centaines d’entreprises du Fortune 500, dont Microsoft. SolarWinds expliquait qu’environ 18 000 de ses clients utilisaient le logiciel malveillant Orion, sans pour autant communiquer les chiffres précis. Et pour les entreprises qui l’utilisaient, il est aussi difficile d’évaluer les dommages causés dans la mesure où celles-ci sont encore en train de mener leurs enquêtes internes.

Jusqu’à présent, les entreprises de la tech semblent minimiser la sévérité de cette attaque, et c’est le moins que l’on puisse dire. Intel a déclaré à The Wall Street Journal “n’avoir trouvé aucune preuve que des hackers aient utilisé la porte dérobée pour accéder au réseau de l’entreprise”. Nvidia, de son côté, déclarait n’avoir “aucune preuve à l’heure actuelle que Nvidia ait été affecté défavorablement”. Même son de cloche chez Belkin, “il n’y a aucun impact négatif connu identifié à ce jour”, et chez Cisco : “aucun impact connu sur les offres ou produis Cisco”.