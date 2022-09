NVIDIA dévoilera sa prochaine génération de GPU GeForce RTX le 20 septembre

NVIDIA organise un événement presse le 20 septembre, très probablement pour officialiser ses GPU GeForce RTX 40. Une nouvelle génération très attendue.

Organiser un événement presse pour présenter un nouveau produit est devenu une habitude pour les sociétés de la tech, qu’ils s’agissent de géants ou non. Cela permet de marquer les esprits une bonne fois, avec bien plus d’impact qu’un simple communiqué de presse. Dans quelques jours, NVIDIA dévoilera par ce biais sa prochaine génération de cartes graphiques GeForce RTX.

NVIDIA organise un événement presse le 20 septembre

La GPU Technology Conference de NVIDIA a lieu ce mois et l’entreprise a révélé quand la très attendue keynote de son PDG Jensen Huang aura lieu. L’événement sera à suivre en direct sur le site de NVIDIA à partir de 17 h, heure française, le 20 septembre prochain. La keynote démarrera avec un épisode spécial GeForce Beyond, lequel sera aussi retransmis sur Twitch et YouTube.

pour officialiser ses GPU GeForce RTX 40

L’entreprise explique par ailleurs que cet événement dévoilera notamment “les dernières avancées en matière de technologie pour le jeu vidéo, la création et les graphismes”. NVIDIA devrait, selon toute logique, révéler sa gamme de cartes graphiques RTX 40 durant cette keynote – une image que l’entreprise a publiée pour promouvoir l’événement inclut un logo GeForce RTX -. NVIDIA avait, il y a quelque temps, déclaré qu’elle commercialiserait ses premiers GPU basés sur l’architecture Ampere Next dans le courant de l’année. Ceux-ci remplaceront les cartes graphiques actuelles reposant sur l’architecture Ampere.

Une nouvelle génération très attendue

Si la simple annonce de cette nouvelle génération a évidemment de quoi susciter l’intérêt, il faudra attendre de voir ce que donnent ces RTX 40 en termes de performances. Car c’est finalement bien là ce qui intéresse le grand public. D’ici là, et en attendant de pouvoir mettre la main sur l’une de ces nouvelles cartes, les GPU série 30 sont enfin disponibles, après les déboires du marché de la crypto-monnaie.