NVIDIA abandonne officiellement son projet de rachat d'ARM. ARM devrait donc entrer en bourse cette bourse.

En 2020, NVIDIA annonçait son intention de racheter ARM. Cela étant dit, aujourd’hui, un rapport du Financial Times révèle que l’entreprise américaine se retire du projet après avoir rencontré une énorme pression non seulement de la part des régulateurs, mais aussi d’autres géants de l’industrie de la tech.

Nous avions entendu des rumeurs en janvier dernier laissant entendre que le fondeur américain envisageait de se retirer cette opération et aujourd’hui, il s’avère que c’est chose faite. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ARM est l’entreprise qui fournit les designs de puces utilisées par la majorité des entreprises de la tech qui fabriquent leurs propres puces. Nous parlons ici de sociétés comme Qualcomm, MediaTek, Huawei, Apple, Samsung, des incontournables de l’électronique, grand publique ou non.

Dès l’annonce de ce projet d’acquisition, de nombreuses craintes avaient été avancées. Le fait que NVIDIA rachète ARM pourrait, à terme, voir les entreprises qui fabriquent des puces payer davantage pour utiliser les brevets et les licences. NVIDIA avait pourtant tenu à rassurer tout le monde que pareille situation n’arriverait jamais. Cela étant dit, certains gouvernements aux quatre coins du monde s’inquiétaient aussi de cet éventuel rachat. Ç’en était donc trop pour NVIDIA pour a pris la décision de se retirer.

Quant à savoir ce qui va se passer maintenant pour ARM, c’est une tout autre histoire. Il semblerait que SoftBank, actuel propriétaire de ARM, prévoit une introduction en bourse pour faire d’ARM une société publique avant la fin de l’année 2022. Le fait que NVIDIA se soit retourné du projet de rachat va sans aucun doute plomber les projets de l’entreprise quant à son rôle sur le marché des puces électroniques, mais avec toute cette pression exercée par les régulateurs, il est difficile d’imaginer que pareille entreprise puisse avoir été menée à son terme.