Nuance Communications : la deuxième plus grosse acquisition de l’histoire de Microsoft

L'éditeur américain Microsoft accélère sa stratégie dans le cloud pour la santé avec le rachat de Nuance Communications pour un montant de 19,7 milliards de dollars.

L’acquisition de Nuance Communications, spécialiste de l’intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale et de la télémédecine, par Microsoft s’appuie sur le partenariat existant et fructueux entre les deux entreprises pour transformer l’expérience médecin-patient grâce à des technologies d’intelligence clinique ambiante (ACI) qui alimenteront la salle d’examen du futur et où la documentation clinique s’écrit toute seule. En améliorant le Microsoft Cloud for Healthcare avec les solutions de Nuance, ainsi qu’en bénéficiant de l’expertise et des relations de Nuance avec les fournisseurs de systèmes de DSE (dossier de santé électronique), Microsoft sera mieux à même de donner du pouvoir aux prestataires de soins de santé grâce à la puissance de l’intelligence clinique ambiante et d’autres services cloud de Microsoft.

We’re excited to accelerate our industry cloud strategy for healthcare with the acquisition of Nuance, combining solutions and expertise to deliver new cloud and AI capabilities across healthcare and other industries: https://t.co/Cnogsxx3E6 pic.twitter.com/CJF0PFhin1 — Microsoft (@Microsoft) April 12, 2021

Le rachat doublera le marché adressable total de Microsoft dans le secteur des prestataires de soins de santé, ce qui portera le TAM de la société dans le secteur de la santé à près de 500 milliards de dollars. Nuance Communications et Microsoft approfondiront leurs engagements existants envers l’écosystème étendu de partenaires, ainsi que les normes les plus élevées de confidentialité, sécurité et conformité des données. Au-delà de la santé, Nuance propose une expertise en IA et des solutions d’engagement client à travers des systèmes de réponse vocale interactive (SVI), des assistants virtuels et des solutions numériques et biométriques à des entreprises du monde entier, tous secteurs confondus. Cette expertise s’associera à l’étendue et à la profondeur du cloud de Microsoft, notamment Azure, Teams et Dynamics 365, pour offrir des solutions d’engagement client et de sécurité de nouvelle génération.

Microsoft, un géant de cloud dans différents secteurs

“Nuance fournit la couche d’intelligence artificielle au point de prestation des soins de santé et est un pionnier dans l’application réelle de l’IA d’entreprise“, a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. “L’IA est la priorité la plus importante de la technologie, et les soins de santé sont son application la plus urgente. Ensemble, avec notre écosystème de partenaires, nous mettrons des solutions d’intelligence artificielle avancées entre les mains des professionnels du monde entier pour favoriser une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives, tout en accélérant la croissance de Microsoft Cloud for Healthcare et de Nuance.”

“Au cours des trois dernières années, Nuance a rationalisé son portefeuille pour se concentrer sur les segments de la santé et de l’IA d’entreprise, où la demande d’intelligence artificielle conversationnelle avancée (reconnaissance vocale) et de solutions ambiantes s’est accélérée“, explique Mark Benjamin, PDG de Nuance Communications. “Pour saisir cette opportunité, nous avons besoin d’une plateforme adaptée qui permette à nos clients et à nos partenaires de se concentrer et de se développer à l’échelle mondiale, afin d’établir des connexions plus personnelles, plus abordables et plus efficaces avec les personnes et les soins. La voie à suivre est clairement celle de Microsoft, qui propose des services intelligents en nuage à grande échelle et qui partage notre passion pour les technologies qui peuvent faire la différence. En même temps, cette combinaison offre une opportunité cruciale de fournir une valeur significative et certaine à nos actionnaires qui nous ont poussés et soutenus dans cette aventure.“