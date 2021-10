Nreal Air, des lunettes connectées pensées et conçues pour regarder YouTube

Les lunettes connectées Nreal Air permettent de regarder des vidéos sur un écran équivalent à 201 pouces.

L’entreprise chinoise Nreal lance un nouveau modèle de lunettes de réalité augmentée baptisé Air. Celui-ci a été pensé et conçu pour regarder des vidéos en streaming et pour jouer. Le premier modèle de cette société, Light, fut lancé l’année dernière. Les lunettes Nreal Air ont toujours besoin d’être branchées à un téléphone comme les Light mais elles sont plus légères et bien plus passe-partout.

Avec seulement 77 grammes sur la balance (contre 106 pour les Light), les lunettes Nreal Air permettent à son porteur de profiter d’un écran virtuel jusqu’à 201 pouces, pour un champ de vision de 46° et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (seulement 60 Hz pour les Light). À noter, ce nouveau modèle fait disparaître toute technologie de suivi de mouvement, une décision assumée par Nreal dans la mesure où l’entreprise s’attend à ce que les utilisateurs se servent de ces lunettes principalement pour regarder des vidéos. Il fallait donc prendre des décisions pour améliorer au maximum le confort d’utilisation – alléger le poids et proposer un écran encore meilleur -. Les lunettes Nreal Air fonctionnent aussi avec les iPhone et iPad d’Apple et non plus uniquement les appareils Android. Cela devrait grandement aider à la vente.

Ces nouvelles lunettes signées Nreal seront, dans un premier temps, vendues uniquement au Japon, en Chine et en Corée du Sud, en décembre 2021, en partenariat avec les principaux opérateurs dans ces pays. Elles seront disponibles sur d’autres marchés dans le courant de l’année 2022. L’entreprise n’a pas précisé les marchés en question mais ces lunettes Nreal Air devraient être plus faciles à acquérir que les Light. Si vous êtes intéressé(e), il va falloir patienter encore un peu, le fabricant devrait révéler le tarif de l’appareil prochainement. Celui-ci devrait en tous les cas être inférieur à celui des Nreal Light.