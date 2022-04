Novarama reçoit le soutien financier de Tencent

Habitué à investir un peu partout dans l’industrie vidéoludique depuis plusieurs années maintenant, Tencent annonce la prise d’une participation minoritaire dans Novarama qui travaille actuellement sur un nouveau MMO multiplateforme non annoncé. Pendant plus de dix ans, le studio espagnol basé à Barcelone travaillait exclusivement avec Sony Interactive Entertainment sur la licence Invizimals, pionnière de la réalité augmentée, des biens numériques et du transmédia.

Today, a new chapter begins. We’ve partnered up with Tencent Games.

Together, we can create a whole lot of possibilities that are out of this world.

More details will be coming. pic.twitter.com/wnwbubb1mn

— Novarama Official (@novarama) March 31, 2022