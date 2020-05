Nouvelles rumeurs autour du Samsung Galaxy Note 20

Le prochain flagship attendu dans la grande famille Samsung n'est autre que le grand Samsung Galaxy Note 20. L'appareil fait l'objet de nombreuses rumeurs. En voici une nouvelle fournée, une fois encore grâce à OnLeaks.

La famille Galaxy Note a pris l’habitude d’emprunter un certain nombre de caractéristiques de la série S. Cela étant, il semblerait que ce soit particulièrement visible cette année. C’est tout du moins ce qui ressort des rendus 3D – ci-dessus – publiés tout récemment par OnLeaks et Pigtou pour les Galaxy Note 20 et Note 20+. Les similitudes avec la famille S20 sont évidentes.

De nouvelles rumeurs concernant les Galaxy Note 20

Et cela passe, bien évidemment, par la taille de l’écran. Sur les appareils Note, c’est probablement la caractéristique fondamentale. Le Note 20+ aurait ainsi un écran de 6,9 pouces, comme le S20 Ultra, tandis que la version “classique” se contentera d’un écran de 6,7 pouces. Si l’information est avérée, Samsung aurait cette fois abandonné la variante compacte de son Galaxy Note. L’arrière du smartphone suggère aussi une nette amélioration quant à l’appareil photo. Bien que les détails ne soient pas disponibles, les deux modèles auraient au moins l’un des modules du S20 Ultra, avec un zoom périscopique sur le Note 20+.

Un très grand écran et de grandes similitudes avec les S20

Ces Galaxy Note 20 conservent encore leur lot de mystères, bien évidemment, mais tous deux devraient offrir des designs plus anguleux que les S20. Samsung a aussi souvent tendance à embarquer davantage de performances dans les Note que les S. Il ne serait donc pas surprenant de découvrir une amélioration sur ce segment aussi, davantage de RAM et un CPU plus puissant, très certainement. Ces dernières années, le géant sud-coréen présentait officiellement ses Galaxy Note en Août avec une disponibilité quelques semaines plus tard. Difficile de savoir si ce planning pourra être tenu avec la pandémie de Covid-19. Il faudra patienter pour savoir de quoi il retourne exactement.