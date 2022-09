Nouvelle fuite de données chez Samsung, des données client dérobées

Nouvelle faille de sécurité chez Samsung, des données clients dérobées. Le géant sud-coréen précise que l'impact reste modéré.

Samsung vient de dévoiler un nouvel incident de cybersécurité. Si une intrusion au début du mois de mars a permis à des hackers de mettre notamment la main sur du code source des appareils Galaxy, cette fois, les attaquants ont pu obtenir un certain nombre d’informations personnelles relatives aux clients du géant sud-coréen.

Nouvelle faille de sécurité chez Samsung

L’entreprise explique que les numéros de sécurité sociale, tout comme les numéros de cartes de crédit et de débit ne sont pas concernés. Ceci étant dit, cet incident “peut avoir affecté des informations comme les noms, contacts et données démographiques, dates de naissance et enregistrements de produits”. L’entreprise n’a pas communiqué quant au nombre de clients potentiellement impactés par cette fuite de donnée. Le géant a cependant averti certains d’entre eux directement par email.

Des données clients dérobées

Samsung explique qu’un individu a pu obtenir un accès non autorisé à ses systèmes à la fin du mois de juillet dernier. Au début du mois d’août, ses équipes ont déterminé que l’attaquant avait obtenu des données client, mais les appareils de ces derniers n’ont pas été affectés. L’entreprise explique avoir pris un certain nombre de mesures pour sécuriser ses systèmes et fait appel une société tierce spécialisée en cybersécurité. Le géant sud-coréen est aussi en contact direct avec les autorités.

Le géant sud-coréen précise que l’impact reste modéré

Dans une FAQ, Samsung explique que les clients n’ont pas besoin de réaliser la moindre opération de leur côté, à en juger par les résultats actuels de l’enquête. Quoi qu’il en soit, l’entreprise rappelle que les utilisateurs doivent agir avec précaution s’ils reçoivent d’éventuels emails non sollicités et qu’ils n’hésitent pas à regarder sur leur compte d’éventuels signes d’activité suspecte.

“Nous travaillons jour après jour à protéger la sécurité et la confidentialité de nos clients” – en implémentant par exemple un Mode Réparation pour protéger les données lorsque l’appareil est envoyé en réparation -, explique Samsung. “Nous continuerons à travailler assidument pour développer et implémenter les prochaines étapes, immédiates comme sur le long terme, pour améliorer encore la sécurité de tous nos systèmes.”