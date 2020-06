Nouvel iMac et plus grands iPad Air et iPad mini pour le second semestre 2020 ?

Apple propose régulièrement de nouvelles versions de ses appareils. Il est aujourd'hui temps pour de nouveaux modèles d'iMac et d'iPad. Dans cette dernière catégorie, sont surtout concernés les iPad Air et iPad mini.

Selon les dernières rumeurs en date, la firme de Cupertino annoncerait un nouvel iMac durant la WWDC 2020. Et il semblerait qu’il faille s’attendre à d’autres annonces. C’est tout du moins ce que semble croire DigiTimes qui affirme que Apple pourrait lancer plusieurs nouveaux produits durant le second semestre 2020.

Et si Apple lançait plusieurs nouveaux appareils avant la fin de l’année ?

Le rapport en question ne mentionne pas si ces appareils seront annoncés ou non durant l’événement annuel de la marque à la pomme mais s’ils doivent être disponibles avant la fin de l’année, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Parmi ces nouveaux produits, outre l’iMac – qui devrait d’ailleurs profiter d’un tout nouveau design -, on retrouverait deux nouveaux iPad; Un plus grand iPad Air de 10,8 pouces – le modèle actuel se contente d’une dalle de 10,5 pouces de diagonale – ainsi qu’un plus grand iPad mini.

Un nouvel iMac mais aussi deux nouveaux iPad ?

Un plus grand iPad mini pourrait être particulièrement intéressant dans la mesure où cela ferait passer Apple à 8 ou 9 pouces sur cette gamme. Mais peut-on encore parler de “mini” dans ces conditions ? Difficile à dire. Peut-être la marque à la pomme est-elle parvenue à conserver les dimensions extérieures de sa tablette en réduisant encore les bords. À suivre.

Dans tous les cas, gardez à l’esprit que DigTimes n’est pas très réputé pour viser juste au jeu des prédictions concernant les futures sorties de la firme de Cupertino, bien que, certaines parties de ce récent rapport soient déjà évoquées par le renommé analyste Ming-Chi Kuo. Certaines informations pourraient être avérées. Mais lesquelles précisément ? C’est la toute la question. À prendre avec des pincettes donc.