Nouvel iMac : avec des bords bien plus fins ?

Les rumeurs d'un nouveau design pour l'iMac vont bon train depuis quelque temps. Cela serait d'ailleurs de bon ton. Mais à quoi faut-il s'attendre ?

Cela fait plusieurs années, de trop nombreuses années, peut-être, que l’iMac a toujours le même design à offrir. Certains pourraient commencer à trouver le temps long. Mais il semblerait que la machine s’apprête à disposer d’un tout nouvel habillage. À quoi faut-il s’attendre ? Voici de nouvelles pistes.

Un tout nouveau design pour les prochains iMac ?

Depuis quelque temps, nous entendons ici ou là des rumeurs affirmant que la firme de Cupertino pourrait enfin offrir à l’iMac un design flambant neuf. Le design actuel n’a rien à se reprocher, mais il faut reconnaître qu’il peut paraître quelque peu vieillissant. Particulièrement avec ses bords si larges et son “menton” proéminent sur la partie inférieure. La bonne nouvelle, pour celles et ceux qui en auraient un peu marre de ce design, c’est que la marque à la pomme aurait prévu des changements importants.

Avec des bords sensiblement amincis ?

Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte justement un certain nombre de modifications prévues par Apple pour cet iMac concernant son design. Et il semblerait bien que les bords et ce menton disparaissent. Bien évidemment, il ne sera pas possible d’éliminer totalement les bords mais ceux-ci devraient être considérablement réduits. Résultat de cette opération cosmétique, la machine devrait être assez similaire à l’écran Pro Display XDR.

Et si cela devait effectivement être le cas, ceci n’aurait rien de très surprenant. En effet, lorsqu’Apple a lancé ses écrans Thunderbolt Displays, ceux-ci offraient un design similaire à celui de l’iMac. Actuellement, il y a un décalage certain de design entre le Pro Display XDR et l’iMac mais ce nouveau design viendrait de nouveau homogénéiser tout cela.

Mark Gurman rapporte aussi que ces nouveaux iMac disposeraient d’une puce Apple Silicon série M. Pas une puce M1 mais une nouvelle génération, quel que soit son nom. Ces nouveaux iMac devraient être officialisés dans le courant de l’année. Un récent rapport suggérait même que cette annonce pourrait avoir lieu en mars.