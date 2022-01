Nouvel événement Samsung Unpacked en février pour une nouvelle génération de Galaxy S

Un événement Samsung Unpacked aura lieu en février. L'occasion pour le géant d'officialiser sa gamme Galaxy S22.

Samsung organisera officiellement son prochain événement Unpacked en février pour introduire ce que beaucoup attendent, à savoir la prochaine génération de smartphones Galaxy S22. Le Dr. TM Roth, président et directeur MX Business chez Samsung Electronics, annonce “l’appareil Serie S le plus remarquable que nous n’ayons jamais créé”. En anglais, remarquable est ici utilisé avec l’adjectif “noteworthy”, indice fort de l’inclusion du Samsung S-Pen dans la gamme Galaxy S.

Un événement Samsung Unpacked aura lieu en février

Avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, sachez qu’il est plus que probable que seul le Galaxy S22 Ultra soit suffisamment grand, et onéreux, pour avoir droit à l’intégration du S-Pen. Cela étant dit, nous adorerions nous tromper et voir le Galaxy S Plus et le Galaxy S en profiter. Samsung, en tous les cas, met clairement l’accent sur le Ultra avec la phrase : “Préparez-vous à l’expérience Ultra ultime.”

Aujourd’hui, les possesseurs du Galaxy S21 Ultra peuvent profiter du S-Pen, mais celui-ci n’a pas d’espace de rangement directement dans le téléphone et l’étui pour le ranger rend l’ensemble plutôt imposant. Cela pourrait donc changer le mois prochain avec l’arrivée de cette prochaine génération.

L’occasion pour le géant d’officialiser sa gamme Galaxy S22

Le plus intéressant dans le post du Dr. TM Roth est très certainement sa description de l’expérience caméra : “Avec cet appareil, vous vous approprierez la nuit – vous prendrez les meilleures photos et vidéos, et les plus lumineuses, que vous n’ayez jamais prises avec un téléphone. Vous dominerez aussi le jour avec la puissance, la vitesse et des outils que l’on ne trouve nulle part ailleurs.”

Le Galaxy S21 Ultra était considéré comme l’un des meilleurs photophones du marché 2021, mais la concurrence est extrêmement rude aujourd’hui, avec Xiaomi et Oppo qui ont d’excellentes offres.

Il n’y a pas actuellement pas de date officielle pour cet événement, mais les rumeurs le placent aux alentours du 8 février. Encore un peu de patience.