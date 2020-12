Notre système solaire dispose de ses propres autoroutes

L'exploration spatiale n'en est encore qu'à ses balbutiements. Nous avons encore énormément à découvrir, notamment en ce qui concerne le voyage spatial en lui-même.

Impossible d’aller explorer l’Espace comme il se doit sans une solution performante pour le voyage spatial. Cela passe évidemment par la mise au point d’un système de propulsion efficient mais aussi par une parfaite connaissance de l’Espace, lequel obéit à des lois bien précises, pour optimiser les trajets. Le système solaire pourrait nous y aider.

Des autoroutes dans le système solaire ?

Les futures missions dans l’Espace profond pourraient ne pas prendre aussi longtemps qu’on ne le croit. En effet, des chercheurs ont découvert l’existence d’un véritable réseau d'”autoroutes” qui permettrait aux sondes et autres vaisseaux de voyager loin à des vitesses plus élevées. Des astéroïdes près de Jupiter, par exemple, pourraient couvrir la distance jusqu’à Neptune en moins de 10 ans et 100 unités astronomiques (soit environ 3 fois la distance du Soleil à Neptune) en 100 ans. Les vaisseaux, quant à eux, pourraient en théorie être plus rapides encore.

De quoi réduire sensiblement les temps de trajet, et les quantités d’énergie embarquées

Les scientifiques en question ont découvert ces “autoroutes” en analysant la manière dont des millions d’orbites du système solaire peuvent s’inscrire dans l’espace connu ou dans des structures en formes d’arche qui s’étendent depuis la ceinture d’astéroïdes.

Cette approche pourrait permettre de réduire significativement la durée des voyages jusqu’aux confins de notre système solaire. Et cela pourrait aussi, qui sait, conduire à des voyages plus efficients en réduisant sensiblement les quantités d’énergie nécessaires pour propulser les appareils. Cette découverte pourrait aussi être utilisée pour étudier les objets proches de la Terre qui pourraient menacer notre planète. Il ne s’agit bien évidemment pas d’aller visiter les coins les plus reculés de notre système solaire mais cela pourrait aider l’humanité à explorer nos environs cosmiques sans passer plusieurs années à chaque voyage.

Espérons maintenant que ces autoroutes pourront être exploitées facilement par les spécialistes actuels et futurs de l’exploration spatiale. Cela augure en tous les cas des années à venir formidables. À suivre !