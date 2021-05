Nothing dévoilera ses mystérieux écouteurs Ear 1 le mois prochain

Nothing, la startup créée par le cofondateur de OnePlus Carl Pei, dévoilera son premier produit, des écouteurs baptisés Ear 1, dans le courant du mois prochain.

Le marché des casques et écouteurs a beaucoup évolué ces dernières années. L’arrivée des technologies autour du true wireless notamment a fait entrer un certain nombre de nouveaux acteurs dans ce secteur. C’est le cas de Nothing, qui dévoilera de mystérieux écouteurs baptisés Ear 1, dans le courant du mois de juin.

Nothing dévoilera ses écouteurs Ear 1 le mois prochain

Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, avait quitté l’entreprise il y a un certain temps. Il avait assez rapidement annoncé son intention de fonder une nouvelle entreprise, baptisée Nothing, et que le premier produit de cette société serait une paire d’écouteurs. Celles et ceux qui attendaient de découvrir ce produit seront probablement intéressés d’apprendre que le lancement est désormais prévu pour le mois de juin prochain.

Un produit très mystérieux qui veut secouer le marché

L’appareil en question répondra au nom de Ear 1. Pour l’heure, nous ne savons que très peu de choses de cet accessoire, si ce n’est, peut-être, les lignes de design dans l’image ci-dessus. Cela étant dit, si l’on en croit le communiqué officiel : “le design est encore top secret mais ce que nous pouvons vous dire, c’est que les Ear 1 combinent une touche de transparence, une forme emblématique et des fonctionnalités peaufinées. C’est le point de départ pour définir tout le talent artistique, la confiance et le savoir-faire qui se retrouveront dans nos produits et services pour les années à venir.”

Le post, écrit par Carl Pei lui-même, répond aussi à la question de savoir pourquoi son entreprise a choisi des écouteurs comme premier produit. Selon ses propres mots : “nous aimons nous immerger dans le monde de notre choix. Et ne pas voir le monde choisir pour nous. Mais au-delà de cela, nous sommes convaincus que le marché des écouteurs avait besoin d’une différenciation, un endroit où nous pouvons faire progresser le design d’un niveau supplémentaire et proposer encore davantage de valeur, et ce, dès le premier jour.”

Il sera intéressant de voir à quoi ressemblent ces écouteurs et quelles fonctionnalités, novatrices ou non, ils pourraient proposer pour pouvoir sortir du lot sur un marché déjà très fourni. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour tout savoir de ces écouteurs Nothing Ear 1.