Nothing dévoile l’étui de charge de ses prochains écouteurs

Nothing commence à dévoiler ses prochains écouteurs true wireless, d'abord avec une photo de leur étui de charge. Les écouteurs Nothing Ear Stick seront disponibles avant la fin de l'année.

Nothing est une jeune startup, Petit Poucet sur le marché du mobile, mais qui entend faire les choses à sa façon, sans se presser, en gardant sa propre vision des choses. Cela passe par des campagnes marketing pas nécessairement très coûteuses, mais toujours très finement planifiées. Une manière de susciter l’intérêt de manière progressive. Aujourd’hui, la marque dévoile, non pas ses nouveaux écouteurs, mais simplement leur étui de recharge.

Nothing commence à dévoiler ses prochains écouteurs true wireless

Nothing se prépare à commercialiser sa deuxième génération d’écouteurs true wireless et offre à ses clients un premier aperçu de ce produit. L’entreprise a commencé par dévoiler le Ear Stick avec des images de son étui de charge cylindrique qui avait fait une apparition sur le podium de la London Fashion Week.

D’abord avec une photo de leur étui de charge

Les détails sont, à ce stade, des plus limités, vous vous en doutez bien, mais le Ear Stick est un “produit totalement nouveau” avec un étui novateur, comme le déclarait Nothing à The Verge. La marque explique aussi que ces écouteurs proposent un design ergonomique, “façonné pour vos oreilles”. Les quelques images qui ont déjà fuité de ces écouteurs semblent indiquer que ceux-ci ont un design très similaire à la première génération, les Ear 1. En ce qui concerne l’étui de charge, Nothing déclare avoir été “inspirée par les silhouettes classiques des produits de cosmétique” pour concevoir un produit qui peut facilement être glissé dans les poches des utilisateurs.

Les écouteurs Nothing Ear Stick seront disponibles avant la fin de l’année

Les écouteurs Nothing Ear Stick devraient être mis en vente avant la fin de cette année. Quand on connait la manière de procéder de la startup, il faut s’attendre à ce que les informations de ce produit soient dévoilées petit à petit dans les semaines à venir. À suivre !