Nothing confirme travailler sur son premier smartphone

Si vous vous demandiez si le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, se préparait à se lancer sur le marché des smartphones avec sa nouvelle entreprise Nothing, sachez que nous avons aujourd’hui la réponse officielle. Durant l’événement “The Truth” organisé par la société le 23 mars, Carl Pei a confirmé que ses équipes travaillaient actuellement à la conception de leur premier smartphone, un appareil qui sera baptisé Nothing Phone (1).

Voilà bien une convention de nommage pour le moins étrange et unique, mais dans la droite lignée de son précédent – et premier – produit, à savoir une paire d’écouteurs true wireless baptisés Nothing Ears (1). À l’heure actuelle, nous ne savons rien de ce smartphone si ce n’est que le projet existe bel et bien. Si l’on en croit l’annonce officielle, l’officialisation de ce premier mobile pour la marque serait actuellement prévue pour l’été 2022. Autrement dit, si tout se passe bien, il faudrait encore patienter quelques mois avant de découvrir cette nouvelle référence sur le marché du smartphone.

Par ailleurs, ce dernier devrait fonctionner sous Nothing OS, une version dérivée d’Android, et l’entreprise a déjà annoncé que le téléphone aurait droit à trois années de mises à jour de système d’exploitation ainsi que quatre années de mises à jour de sécurité, ce qui place la marque peu ou prou au même niveau que la concurrence qui propose d’ordinaire entre deux et trois ans de mises à jour.

Il sera en tous les cas intéressants de voir si Carl Pei tentera de suivre les pas de OnePlus en proposant d’abord un appareil abordable ou si cette marque visera directement le marché premium. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre l’été 2022, au mieux, pour le découvrir. Encore un peu de patience.