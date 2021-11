Nothing a pas moins de 5 nouveaux produits en préparation

Nothing travaille sur cinq nouveaux produits et le partenariat avec Qualcomm est extrêmement important.

En 2020, le cofondateur de OnePlus Carl Pei annonçait son départ de l’entreprise. Ceci pour se lancer dans une nouvelle grande aventure, la création d’une nouvelle société baptisée Nothing. Le premier produit de la marque est sorti il y a peu de temps et, un peu à la surprise générale, il s’agissait d’une paire d’écouteurs true wireless. Aujourd’hui, l’on s’interroge sur ce que l’entreprise peut avoir prévu pour le futur. Et il s’avère que les projets sont nombreux.

Nothing travaille sur cinq nouveaux produits

Interrogé par India Today Tech, le vice-président et directeur général de Nothing India, Manu Sharma, révélait que l’entreprise travaillait actuellement sur pas moins de cinq nouveaux produits. Bien évidemment, Manu Sharma ne précise pas de quels produits il s’agit, mais il explique que l’un d’entre eux, au moins, sera commercialisé avant la fin de l’année 2021.

Si l’on en croit les propres mots de Manu Sharma, “dans notre plan de route, notre mission est de construire pour le futur. Nous accélérons très rapidement en ce qui concerne les produits, nous avons déjà cinq produits en développements et nous accélérons les choses pour remplir notre mission de lancer des produits emblématiques et nous sommes très excités à cette idée.”

et le partenariat avec Qualcomm est extrêmement important

Manu Sharma s’est aussi exprimé quant au partenariat noué avec Qualcomm, ce qui, selon certains, pourrait permettre d’accoucher d’un smartphone. “Nous avons récemment annoncé notre partenariat avec Qualcomm, ce qui nous permettra de propulser nombre de nos appareils l’année prochaine. Ce sera un partenariat très important pour Nothing.”

Cela étant dit, dans la mesure où Qualcomm fabrique aussi des puces pour le wearable, il est possible que l’on puisse aussi voir arriver une montre connectée, en plus ou la place d’un smartphone. Quoi qu’il en soit, il sera très intéressant de voir ce que l’entreprise a à proposer dans les mois et années à venir. À suivre !