Nos futurs smartphones pourraient être équipés de capteurs pour détecter le Covid-19

Nos smartphones sont de véritables concentrés de technologies. Année après année, ils sont toujours plus impressionnants, toujours plus capables, avec des capteurs toujours plus étonnants et variés. En cette période de pandémie de Covid-19, il se pourrait que nos futurs téléphones soient équipés du nécessaire pour détecter la présence du virus chez son propriétaire.

Des smartphones capables de détecter le Covid-19 ?

La technologie, et particulièrement la technologie médicale, a fait d’énormes progrès par rapport à l’époque où il fallait nécessairement consulter un médecin ou se déplacer à l’hôpital pour certaines choses. Aujourd’hui, nos smartwatches sont équipées de cardiofréquencemètre, de capteurs pour l’oxygène dans le sang et même du nécessaire pour réaliser des électrocardiogrammes. Dans un futur plus ou moins proche, nos smartphones pourraient être en mesure de détecter la présence du Covid-19.

Les travaux de ces chercheurs de General Electric sont très prometteurs

La chose pourrait être rendue possible grâce à des chercheurs de General Electric, qui ont récemment reçu un prix de la part du National Institute of Health pour leur permettre de poursuivre leurs travaux sur des capteurs qui pourraient facilement être intégrés dans les smartphones et qui peuvent servir à détecter des éléments comme le Covid-19.

Selon les chercheurs, leurs capteurs ont les mêmes capacités de détection que des instruments analytiques dédiés que l’on peut trouver dans un laboratoire. Et ceux-ci seraient suffisamment sensibles pour pouvoir isoler les particules de virus sans subir d’interférences de la part d’autres éléments.

Aussi prometteurs puissent être ces travaux, il ne faut pas s’attendre à voir cette technologie commercialisée avant longtemps. L’équipe va passer les prochaines années à améliorer et peaufiner encore sa technologie. Et même à ce moment-là, rien ne saurait garantir que les fabricants décident de l’adopter. Cela étant dit, ces travaux montrent les possibilités offertes par ce genre de technologie. Dans le futur, nos smartphones pourraient par exemple être en mesure de nous alerter de la présence de substances biologiques dangereuses dans l’air.