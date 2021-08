Norton rachète Avast pour plus de 8 milliards de dollars, un géant de la cybersécurité en approche

Norton annonce le rachat d'Avast, une transaction pour un montant estimé à plus de 8 milliards de dollars.

Les antivirus existent depuis des dizaines d’années. Bien évidemment, avec le temps, ils ont grandement évolué, pour devenir aujourd’hui des utilitaires quasiment indispensables au quotidien pour quiconque veut éviter les spywares, ransomwares et autres mésaventures sur son ordinateur, tablette ou smartphone. Aujourd’hui, le géant Norton Antivirus annonce le rachat d’un autre géant, Avast, pour créer un super géant.

Norton annonce le rachat d’Avast

En ce qui concerne les logiciels d’antivirus pour ordinateur, il y a de grandes chances que les noms de Norton et Avast ne vous soient pas inconnus. Ces deux entreprises proposent en effet des logiciels antivirus parmi les plus populaires du marché. Cela étant dit, très bientôt, les deux entités uniront leurs forces pour former une plus grande société de cybersécurité.

Une transaction pour un montant estimé à plus de 8 milliards de dollars

Dans son communiqué, NortonLifeLock – l’ancienne filiale dédiée aux clients de Symantec – révèle la future fusion avec Avast suite au rachat des parts d’Avast dans un accord estimé à plus de 8 milliards de dollars. Une fois fusionnées, le supergéant profitera de l’expérience d’Avast et de son accent mis sur la vie privée avec l’expérience de NortonLifeLock dans l’identité, tout particulièrement à cette époque où les attaques via ransomware sont de plus en plus fréquentes.

Selon Vincent Pilette, PDG de NortonLifeLock, “cette transaction est une grande étape vers la Cyber Sécurité pour le client et nous permettra, à terme, de mettre en place notre vision de la protection des utilisateurs pour leur permettre de vivre pleinement et en toute sécurité leur vie numérique. Avec cette association, nous pouvons renforcer notre plate-forme Cyber Sécurité et la rendre disponible à plus de 500 millions d’utilisateurs. Nous aurons aussi la possibilité d’accélérer davantage l’innovation pour transformer la Cyber Sécurité.”

Difficile de savoir ce que deviendront les logiciels antivirus Norton ou Avast et s’ils seront impactés par cette fusion. Il faudra attendre de voir. À suivre, donc !