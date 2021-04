Northgard arrive sur iOS

Développé par Shiro Games en partenariat avec Playdigious, Northgard sur iOS propose tout le contenu de la version de base, outre le multijoueur, ainsi que les mises à jour majeures Ragnarok et Reliques.

Après des années d’explorations inlassables, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre remplie de mystères, de dangers et de richesses : Northgard. Les hommes du Nord les plus audacieux ont mis les voiles pour explorer et conquérir ces nouveaux rivages, apporter la gloire à leur Clan et écrire l’histoire par la conquête, le commerce ou la dévotion aux Dieux. À condition de survivre aux terribles loups et guerriers morts-vivants qui parcourent les terres, de se lier d’amitié avec les géants ou de les vaincre, et de survivre aux hivers les plus rigoureux jamais observés dans le Nord.

Ce jeu de stratégie se déroule en temps réel, ce qui signifie que le temps ne peut ni être accéléré, ni être ralenti. Pour atteindre l’une des cinq conditions de victoire, les joueurs doivent conquérir des cases terrains afin de mettre la main via ses villageois sur plusieurs types de ressources pour pouvoir survivre et affronter des adversaires.

Un trailer pour la version mobile de Northgard

Après s’être vendu à plus de deux millions d’unités sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, les Vikings de Northgard, le populaire jeu de stratégie de Shiro Games, vont enfin mettre le pied sur les smartphones sous iOS.

Par ailleurs, de nouveaux clans s’approchent des côtes de Northgard via six contenus téléchargeables :