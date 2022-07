Non, Ubisoft ne vous empêchera pas de jouer à Assassin’s Creed Liberation HD sur Steam

Assassin’s Creed Liberation HD sur Steam sera toujours jouable. En cause, une communication trop imprécise de Ubisoft.

Les propriétaires de Assassin’s Creed Liberation HD sur Steam ne perdront pas l’accès à leur jeu à compter du 1er septembre prochain. Ubisoft a clarifié la situation après un avertissement sur le magasin de Valve laissant entendre que le jeu ne serait plus jouable après cette date. “Les possesseurs actuels de ces jeux pourront toujours y accéder, y jouer ou les retélécharger”, déclarait un porte-parole de l’entreprise à Eurogamer.

Assassin’s Creed Liberation HD sur Steam sera toujours jouable

Cette confusion autour de Liberation HD provient d’une annonce faite il y a quelques jours par Ubisoft. Dans une initiative visant à libérer des ressources pour ces titres plus récents et plus populaires, l’entreprise déclarait avoir prévu de mettre fin au support des services en ligne de pas moins de 15 jeux, parmi lesquels Liberation HD. Suite à cette déclaration, les fonctionnalités en ligne et les contenus téléchargeables deviendraient indisponibles dans la plupart des jeux concernés. Cela étant dit, le seul jeu qui sera totalement injouable, selon Ubisoft, est Spade Junkies, par sa nature de jeu uniquement multijoueur.

En cause, une communication trop imprécise de Ubisoft

Nombreux étaient ceux qui pensaient que Ubisoft avait prévu d’aller plus loin encore lorsqu’un utilisateur de Twitter répondant au pseudonyme de Nors3 avait partagé une capture d’écran de la page Steam de Liberation HD : “Veuillez noter que ce titre ne sera pas accessible après le 1er septembre 2022”, pouvait-on notamment lire. L’avertissement a alors conduit de nombreux joueurs à accuser Ubisoft de bien mauvaises pratiques.

Le studio a déclaré à Eurogamer qu’il travaillait actuellement avec Valve et d’autres propriétaires de plates-formes similaires pour fournir des informations plus précises quant à l’avenir des 15 jeux affectés par cette décision : “Il a toujours été dans notre intention de faire tout notre possible pour permettre à ces jeux de rester disponibles dans les meilleures conditions pour les joueurs, et c’est ce que nous essayons de faire aujourd’hui”, déclarait l’entreprise.