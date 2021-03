Non, Apple ne désactive pas les comptes Apple ID en cas de défaut de paiement avec l’Apple Card

Apple s'implante, lentement mais sûrement, sur le marché bancaire avec son Apple Card. Et comme à l'accoutumée, le géant américain entend bien secouer le secteur.

Apple avait initié une petite révolution en se lançant sur le marché du paiement mobile, et par extension, de la gestion des finances. Son Apple Card est très populaire aux États-Unis notamment. Le service étant encore jeune, il reste forcément certaines petites choses à peaufiner, et certains comportements peuvent sembler assez étranges. Ce fut le cas récemment.

Apple ne désactive pas votre Apple ID en cas de défaut de paiement via l’Apple Card

En effet, il y a peu, un homme du nom de Dustin Curtis expliquait que son compte Apple ID était retenu en “otage” suite à un paiement refusé via son Apple Card, ou tout du moins est-ce l’impression qu’il avait parce que le timing entre les deux événements coïncidait parfaitement. Cela a permis de laisser croire que des défauts de paiement sur l’Apple Card pouvaient potentiellement entraîner la désactivation de votre Apple ID par Apple.

C’est un malheureux concours de circonstances qui est arrivé à Dustin Curtis

Ce qui était un peu effrayant, vous en conviendrez, et certains utilisateurs comme Dustin Curtis ont même questionné la légalité de ce procédé. Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle aujourd’hui. Apple ne procède pas ainsi. La firme de Cupertino s’est expliquée sur le sujet et a confirmé que, non, elle ne prenait pas en “otage” les comptes Apple ID suite à de quelconques défauts de paiements. Quant à savoir pourquoi la chose est arrivée à Dustin Curtis, il semblerait que ce soit simplement dû à un malentendu.

Notre homme avait apparemment essayé de procéder à un remplacement de son Mac vieillissant pour un modèle flambant neuf. Apple offre d’ordinaire 14 jours aux clients pour compléter l’opération, ce qui implique renvoyer la veille machine à Apple. Cependant, pour une raison inconnue, le processus d’échange n’a pas pu aboutir, ce qui a conduit Apple à penser qu’ils n’avaient jamais reçu la machine de Curtis, et ce qui les a conduit à désactiver son Apple ID.

Le fait que cette opération soit survenue exactement en même temps que les paiements refusés via l’Apple Card n’a pas aidé à démêler toute cette histoire. Toujours est-il que Dustin Curtis a finalement pu récupérer son Apple ID. Espérons maintenant que notre homme pourra utiliser son ancien Mac pour profiter du programme de remplacement en bonne et due forme.