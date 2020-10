Nokia remporte un contrat pour aller mettre la 4G sur la Lune

La connectivité est aujourd'hui primordiale. Où que l'on soit sur la planète, on s'attend à pouvoir se connecter à Internet. Peu importe la technologie utilisée. Et dans l'Espace aussi, c'est important. Sur la Lune aussi.

La prochaine fois que vous irez sur la Lune et que vous déciderez de prendre une photo pour la publier sur les media sociaux, vous pourrez très certainement remercier Nokia. En effet, le géant finlandais vient de remporter un financement de 14,1 millions de dollars de la part de la NASA pour participer au déploiement d’une infrastructure qui permettrait précisément d’offrir la connectivité 4G sur la Lune.

Nokia va aider à mettre en place la 4G sur la Lune

Bien sûr, l’introduction de cette 4G n’aurait pas pour objectif de permettre aux astronautes de publier des selfies depuis la Lune mais le fait que cette connectivité soit présente sur notre satellite naturel permettrait bien des choses. Pouvoir se connecter à Internet directement depuis la Lune devrait grandement aider les communications. Meilleurs débits, meilleure fiabilité et des distances améliorées par rapport aux technologies disponibles actuellement.

À l’époque des premières missions Apollo, les ingénieurs ne pouvaient compter que sur des communications radio qui passaient par quantité de stations de base, relais et autres transmetteurs en réseau. En utilisant la 4G, si elle devait être disponible, cela pourrait rendre tout le système bien plus efficient.

Voilà qui devrait faciliter les opérations depuis notre satellite naturel

Et pourquoi n’est-ce pas la 5G qui est utilisée ? Cette connectivité est pourtant plus rapide encore. La question est tout à fait légitime. Il est possible que certaines technologies 5G ne soient pas en mesure de couvrir d’aussi grandes distances que la 4G. Autrement dit, ce ne serait pas le bon choix, à l’heure actuelle tout du moins. Dans tous les cas, pouvoir communiquer depuis l’Espace est déjà une merveille de technologie. Que ce soit via la 4G ou la 5G, peu importe finalement, ce serait vraiment impressionnant. Nul doute que cela devrait simplifier sensiblement la mise en place et l’exploitation de la future base lunaire tant désirée par la NASA. À suivre !