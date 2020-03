Nokia dévoile le Nokia 8.3 5G ainsi que 3 autres smartphones d’entrée de gamme

Bien que l'orientation de la marque ait relativement changé, Nokia est toujours actif sur le marché du mobile. Et le fabricant propose régulièrement de nouveaux modèles. En voici pas moins de 4 aujourd'hui. Présentation notamment du Nokia 8.3 5G.

Nokia vient tout juste de révéler plusieurs nouveaux smartphones. Nous savons depuis un certain temps que la marque se concentre désormais davantage sur le milieu et l’entrée de gamme que sur le haut de gamme mais voici aujourd’hui le tout premier appareil 5G du fabricant. Il s’agit du Nokia 8.3 5G. Voici donc sans plus attendre ce qu’il a à offrir.

Nokia dévoile le Nokia 8.3 5G

Sans avoir, on le répète, la prétention de venir jouer sur le plus haut segment en terme de qualité, de performances et de fonctionnalités, ce Nokia 8.3 5G reste pour le moins assez impressionnant. Le Nokia 8.3 5G dispose d’un capteur 64 MP intégré dans un module à quatre capteurs. Selon la marque, cela lui permet d’être excellent en faible luminosité. Pour le reste, on pourrait aussi citer son processeur Qualcomm Snapdragon 765G ainsi que son appartenance au programme Android One qui lui permet de bénéficier de 2 années de mises à jour logicielles garanties et 3 années de mises à jour de sécurité. Le Nokia 8.3 5G sera disponible cet Été au tarif de 599€ dans sa version à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 649€ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous êtes intéressé(e), direction la page officielle.

ainsi que 3 modèles d’entrée de gamme

Outre ce 8.3 5G, Nokia annonçait aussi trois références d’entrée de gamme. Il s’agit des Nokia 5.3, Nokia 1.3 et Nokia 5310 – une réédition d’un grand classique -. Le Nokia 5.3 devrait être disponible dans le courant du mois d’Avril pour 189€ avec ses 4 Go de RAM et ses 64 Go de stockage. Le Nokia 1.3, quant à lui, coûtera 95€. Le dernier parmi ces nouveautés, le classique Nokia 5310, sera proposé à 39€ seulement. Pour tous les détails concernant ces nouvelles références, direction le site officiel.