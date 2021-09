No Time to Die : une bande-annonce finale pour le dernier James Bond de Daniel Craig

L'ouverture de la bande-annonce propose un retour sur l'histoire de James Bond et sur ce qui l'a amené à vivre cette nouvelle aventure.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, The Alienist, Good Joe Bell) d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, No Time To Die débute alors que le célèbre James Bond profite d’une vie tranquille en Jamaïque (un État insulaire des Caraïbes) en ayant quitté les services secrets britanniques. Sa tranquillité est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA vient lui demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus périlleuse que prévu, conduisant le bon vieux 007 sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Les comédiens Rami Malek (Lyutsifer Safin), Léa Seydoux ( Dr . Madeleine Swann), Lashana Lynch (Nomi / Agent 007), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Miss Moneypenny) sont à l’affiche de ce vingt-cinquième film, avec Jeffrey Wright (Felix Leiter), Christoph Waltz (Ernst Stavro Blofeld) et Ralph Fiennes (M). Le casting comprend également Rory Kinnear (Bill Tanner), Ana de Armas (Paloma), Dali Benssalah (Primo), David Dencik (Valdo Obruchev) et Billy Magnussen (Logan Ash).

La bande-annonce finale de James Bond : No Time to Die

No Time to Die sortira dans les salles obscures dès le 30 septembre prochain en Europe et le 8 octobre 2021 aux USA.