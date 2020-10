No Time to Die : le prochain James Bond est encore retardé

Le dernier film de la licence James Bond avec l'acteur britannique Daniel Craig ne sera finalement pas diffusé cette année dans les salles obscures.

Un an de retard sur sa sortie initiale, c’est le triste sort qui attend No Time to Die. Repoussé pour la fin de l’année à cause du coronavirus, le film mettant en scène une nouvelle aventure du célèbre agent secret du MI6 est désormais planifié pour l’année prochaine : “Les producteurs MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), Universal Pictures, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé que la sortie de No Time to Die, le 25ème film de la série James Bond, sera retardée jusqu’au 2 avril 2021 afin d’être vu au cinéma par un public international. Nous comprenons que le retard sera décevant pour nos fans, mais nous avons maintenant hâte de partager No Time to Die dès l’année prochaine.”

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 — James Bond (@007) October 2, 2020

Ce nouveau report donne au monde cinq mois supplémentaires pour se remettre potentiellement de cette pandémie et aux gens pour décider quand ils sont prêts à braver à nouveau les dangers pour revenir dans les salles de cinéma. Malgré la situation actuelle, Hollywood semble croire que beaucoup de ces films nécessitent une sortie en salle, malgré l’existence de services de streaming et autres plateformes de locations. L’industrie cinématographique souffre et pourrait fortement payer les pots cassés sur le long terme.

No Time to Die, l’ultime mission de Daniel Craig dans la peau de James Bond

“La mission qui change tout commence…”